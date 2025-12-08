Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Todo lo que debes saber de la Muestra Navideña de los Corralones de La Trinidad y El Perchel

El programa incluye visitas históricas, talleres, actuaciones de coros, teatro de títeres, conferencias y un Belén Viviente

Ester Requena

Ester Requena

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:54

Como cada año por estas fechas, regresa la Muestra Navideña de los Corralones de La Trinidad y El Perchel. En esta edición, que se celebrará ... entre el 10 y el 13 de diciembre, el programa cultural incluye visitas históricas, talleres, actuaciones de coros, teatro de títeres, conferencias y un Belén Viviente. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto comunitario #SomosBarrio.

