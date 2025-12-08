Todo lo que debes saber de la Muestra Navideña de los Corralones de La Trinidad y El Perchel

Como cada año por estas fechas, regresa la Muestra Navideña de los Corralones de La Trinidad y El Perchel. En esta edición, que se celebrará ... entre el 10 y el 13 de diciembre, el programa cultural incluye visitas históricas, talleres, actuaciones de coros, teatro de títeres, conferencias y un Belén Viviente. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto comunitario #SomosBarrio.

Durante estos días, los tradicionales corralones abrirán sus puertas para mostrar su decoración navideña, fruto del trabajo vecinal y de entidades sociales que colaboran durante todo el año en la mejora de los espacios comunitarios. La ciudadanía podrá visitarlos libremente o mediante paseos guiados, disponibles en horario de mañana y tarde. También se ofrecerán visitas históricas por las calles del barrio a cargo de Salvador Jiménez.

Actividades

El programa incluye diversas actividades culturales y comunitarias, como talleres educativos, encuentros infantiles, espectáculos musicales, actuaciones de coros, teatro de títeres, propuestas de humor, conferencias, así como un Belén Viviente protagonizado por la propia vecindad y jornadas dedicadas al talento juvenil.

El Corralón de Santa Sofía será uno de los principales escenarios, con actuaciones todas las tardes, acogiendo además la oferta gastronómica tradicional de La Alacena del Corralón, elaborada por las vecinas de La Trinidad y El Perchel.

Además, los visitantes tendrán la oportunidad de adentrarse en la historia de estos barrios de la mano de la Asociación Zegrí, que llevará a cabo una visita histórica por las calles del barrio a cargo de Salvador Jiménez, presidente del colectivo.

Como cada año, un jurado técnico valorará el esfuerzo comunitario y la transformación de los patios. Paralelamente, las cofradías de Trinidad-Perchel otorgarán distintos premios a los corralones que presenten belenes.

La Muestra culminará el 13 de diciembre a las 19.00 horas en el Corralón de Santa Sofía, con un acto institucional, la entrega de reconocimientos y actuaciones.