El Palacio de Ferias de Málaga inaugura con danza su programa de actividades de Navidad

'La Bella Durmiente' ofrece el viernes 5 una reinterpretación del cuento clásico en un espectáculo de luz y danza

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:57

La agenda navideña de actividades en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga arrancará este viernes, 5 de diciembre, con 'La Bella Durmiente', un ... espectáculo de luz y danza que ofrece una reinterpretación del cuento clásico. El 18 de diciembre tendrá lugar la conferencia 'Mentes Expertas' de Victor Küppers sobre desarrollo personal, motivación y optimismo. La agenda continuará el día 19 con el concierto 'Baladas de rock a la luz de las velas', un tributo acústico a bandas históricas de este género como Metallica, Nirvana, Led Zeppelin o Bon Jovi en un ambiente íntimo.

