El Palacio de Ferias de Málaga inaugura con danza su programa de actividades de Navidad

La agenda navideña de actividades en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga arrancará este viernes, 5 de diciembre, con 'La Bella Durmiente', un ... espectáculo de luz y danza que ofrece una reinterpretación del cuento clásico. El 18 de diciembre tendrá lugar la conferencia 'Mentes Expertas' de Victor Küppers sobre desarrollo personal, motivación y optimismo. La agenda continuará el día 19 con el concierto 'Baladas de rock a la luz de las velas', un tributo acústico a bandas históricas de este género como Metallica, Nirvana, Led Zeppelin o Bon Jovi en un ambiente íntimo.

La danza volverá el 20 de diciembre, un día dedicado al ballet con los espectáculos 'El Cascanueces' y 'El Lago de los Cisnes', ambos a cargo del Tchaikovsky National Ballet.

Ya en 2026, la agenda cultural volverá cargada de conciertos, empezando el 9 de enero con 'Coldday', un tributo fiel a la banda británica del mismo nombre. El 10 de enero, los amantes del funk y del blues podrán disfrutar de las voces de una veintena de artistas en 'Mississippi Gospel Choir', y ya por la noche, tendrá lugar otro tributo al mítico grupo sueco ABBA, 'ABBA Tribute'.

El 11 de enero, FYCMA acogerá una interesante propuesta musical para los amantes de la cultura japonesa a cargo de la Otaku Symphony Orchestra. El concierto 'OTAKU. La mejor música de anime y videojuego' interpretará las bandas sonoras de series aclamadas por el público como Dragon Ball, One Piece, Naruto, Sailor Moon, Sakura o Super Mario Bros.

Los tributos musicales continuarán el 16 de enero con 'Queen is Back', un show que recreará los espectaculares conciertos de Freddy Mercury, con temas célebres como 'Bohemian Rhapsody', 'We will rock you' o 'We are the champions'. El Tchaikovsky National Ballet volverá a protagonizar la programación el 18 de enero con 'El Cascanueces' y 'El Lago de los Cisnes'.

Más actividades de enero

Por otro lado, entre el 23 y el 25 de enero se celebrará Retro Málaga 2026, el gran encuentro para aficionados al motor clásico. Paralelamente, la programación cultural de esos días se completa con diversos espectáculos: el tributo 'The Beatles Show' el 23 de enero; 'Carmina Burana y el Concierto de Aranjuez' y 'John Williams & Hans Zimmer. La mejor música de películas' el 24 de enero y, por último, el 'Concierto DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra en Málaga' el 25 de enero.

La programación concluirá el 30 de enero con el tributo 'Homenaje Mecano. Me cuesta tanto olvidarte', que culminará una temporada repleta de música, danza y espectáculos para todos los públicos.