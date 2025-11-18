La Nao Santa María atraca por primera vez en Fuengirola

La Nao Santa María visitará durante la próxima semana Fuengirola y atracará en el puerto deportivo. La Nao Santa María da vida a la hazaña ... que cambió la historia del mundo: el descubrimiento de América. Podrás subir a bordo para conocer la historia que esconde sus diferentes cubiertas. Sólo del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 10:00 a 18:30 horas.

La Nao Santa María visita por primera vez Fuengirola siendo además este uno de los primeros puertos españoles tras su gira europea visitando ciudades de Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda.

¡Dada la buena acogida que se espera le aconsejamos que compre sus entradas con antelación para evitar colas! tickets.naosantamaria.org Las asociaciones deberán agendar sus visitar en el correo: ecampos@velacuadra.es

Además, todas aquellas personas interesadas en vivir esta experiencia única y cumplir el sueño de cruzar el Océano Atlántico podrán hacerlo. Conoce toda la información en la web de www.tallshipexperience.com

-Fecha: Del 25 de noviembre al 8 de diciembre

-Lugar: Puerto deportivo de Fuengirola

-Hora: 10,00h. a 18,30h.

-Tickets: adultos: 8€ / niños (5- 10 edad): 4€ / 20€ Familia (2 adultos + hasta 3 niños entre 5- 10 años). Gratuito para menores de 5 años que tendrán que ir acompañados de un adulto.

-Visita guiada colegios y asociaciones: 8€ (1 monitor gratis por cada 20 personas) y 4€ niños entre 5 y 10 años. Reserva a través de: ecampos@velacuadra.es

-Lugares de venta: en el barco o en la web: tickets.naosantamaria.org