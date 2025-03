Un recorrido por lagunas, nacimientos y saltos de agua en Málaga

Las últimas lluvias no sólo han llenado embalses sino que también han conseguido que la luzcan con mucha vitalidad muchos manantiales, cascadas y humedales

Sábado, 22 de marzo 2025 | Actualizado 28/03/2025 15:22h.

Desde el marzo de la pandemia de la Covid no se recuerdan meses tan lluviosos y tan beneficiosos para los acuíferos de la provincia como éste. A diferencia del anterior, en este no hay confinamiento que impida disfrutar de los efectos positivos que el agua está teniendo en muchos rincones de Málaga. Los nacimientos de muchos ríos manan con fuerza en casi toda la provincia. No todos son de fácil acceso. Eso sí, a algunos se puede llegar por carretera o por ruta de senderismo.

Entre los más accesibles que estos días ofrecen una de sus mejores caras están los de Guaro, en Periana, y de Cuevas del Becerro. El primero tuvo su 'reventón', como dicen los vecinos de la aldea, hace apenas unos días, aunque no se sabe a ciencia cierta cuántos días puede estar así. El segundo ya ha 'roto' en varias ocasiones en este año hidrológico.

Más conocidos que estos manantiales donde tienen origen ríos importantes son los nacimientos oficiosos de cursos fluviales como el Guadalhorce o el Genal. El primero de ellos es la Fuente de los Cien Caños, en Villanueva del Trabuco, que mana con fuerza desde hace varias semanas. Hay varias rutas de senderismo que parten o pasan desde allí. La más recomendable es el itinerario que une a esta fuente con el pueblo al que pertenece, ya que, durante buena parte recorrido acompaña al río.

Ampliar Así luce este mes el salto de la Rejía, en la Sierra de las Nieves, el más alto de la provincia. J. A.

Por su parte, el conocido como Nacimiento del Genal, que llegó a secarse prácticamente hace meses, también ofrece una de sus mejores caras. Situado en la entrada de Igualeja, está considerado como uno de los orígenes que tiene uno de los ríos más importantes de la Serranía de Ronda, pero no es ni mucho menos el único. De hecho, también se puede ir a Júzcar a buscar otro lugar algo más recóndito donde también mana con brío el líquido elemento.

También en el Alto Genal hay enclaves que se pueden ver estos días, como las Chorreras de Balastar, a través de una ruta circular que parte desde Faraján, o la Sima del Diablo, también en Júzcar, aunque en este caso habría que contratar una empresa de turismo activo para iniciarse allí en el barranquismo.

El Guadiaro y algunos de sus afluentes también tiene lugares espectaculares. Entre los más accesibles están las cascadas del Guadiares en su salida de la Cueva del Gato y del nacimiento situado en Estación de Benaoján. También en este núcleo, el Guadiaro ofrece un salto de agua espectacular, aunque con menos altura.

Ampliar El nacimiento de Cuevas del Becerro hace semanas que 'ha roto', como dicen sus vecinos. J. A.

Donde también se notan especialmente los efectos de las lluvias es en el parque nacional de la Sierra de las Nieves. El Turón, el Verde y el Grande ofrecen desde sus nacimientos caudales impresionantes. También lo son sus saltos de agua, especialmente en el Turón. En territorio de El Burgo así se puede ver en la presa del Dique o en la cascada situada cerca del límite con Ardales.

Eso sí, para ver saltos de agua espectaculares estos días lo más recomendable es hacer la ruta de las Cascadas de Tolox. En este itinerario circular y de más de diez kilómetros de longitud, se pasa por los saltos de agua de Horcajuelos, de la Poza de la Virgen y de la Rejía. Este último, con más de cincuenta metros de caída, está considerado como el de mayor tamaño de la provincia.

Menos vertiginosos, pero igualmente espectaculares están los humedales que hay en el interior de la provincia de Málaga. Entre los municipios de Archidona, Campillos, Fuente de Piedra, Alameda o Humilladero, aguarda una auténtica ruta de lagunas que ya están bien pertrechadas de agua para afrontar una primavera que promete ser espectacular desde un punto de vista paisajístico, pero también biológico.

Aunque de todos estos enclaves, protegidos todos como reservas naturales, el más importante es la laguna de Fuente de Piedra, también hay otras importantes como la Chica y la Grande, en Archidona, o el conjunto que aguarda en Campillos. Incluso se han recuperado humedales que se habían secado en los últimos meses, como la laguna de La Ratosa y otros humedales de esta zona del interior.

Con estos mimbres, Málaga seguramente viva una de las mejores primaveras que se recuerdan para disfrutar de escapadas y rutas de senderismo.