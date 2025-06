Videojuegos y solidaridad se unen este viernes en Málaga

Isabel Méndez Málaga Miércoles, 11 de junio 2025, 13:07 Comenta Compartir

El grupo de voluntariado de la Fundación Vicente Ferrer (FVF) en Málaga organiza este viernes un concierto solidario para recaudar fondos para el programa de ayuda a la infancia en Nepal de esta ONG. La cita será en el Auditorio Nedgar Neville de la Diputación, y rendirá tributo a las mejores bandas sonoras y canciones de videojuegos.

Para conseguirlo, la iniciativa 'Un viaje por la música de videojuegos' reunirá a casi un centenar de músicos malagueños en el escenario entre los que figuran La Malagueña Sinfónica, Hey Listen!, Magape Pianist, The Chicken in the Kitchen y la PQS Little Big Band (de la escuela El Quinto Método - Laboratorio de la Música), Coro Promúsica, Coro Rainbow Voices, Lírica Ensemble, Percutora, Antonio Gallego y Marta Diéguez.

El espectáculo comenzará este 13 de junio a las siete de la tarde y tendrá una duración aproximada de dos horas en las que se podrá disfrutar de un viaje por diferentes mundos sonoros desde Japón a Estados Unidos pasando por Europa.

La entrada - donativo general tiene un precio de 15 euros, 12 euros para menores de 14 años (limitadas) y existe la posibilidad de colaborar con la fila cero. Las localidades se pueden adquirir online

La Fundación Vicente Ferrer lleva trabajando desde hace más de medio siglo para transformar las zonas rurales del sureste de la India, una de las áreas más castigadas por la pobreza extrema, y dar soporte a las personas más vulnerables y los colectivos más desfavorecidos.