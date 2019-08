Música y gastronomía para el primer fin de semana de agosto Fiestas populares, teatro y conciertos centran la agenda de ocio para estos días SUR Jueves, 1 agosto 2019, 07:27

Hasta el domingo 4 Festival Los Álamos Beach

Las actuaciones comenzarán el miércoles 31 con Abel The Kid, Javi reina, B Jones, Sanxisto, Mix & Noise, Sevi Sánchez y Alez Now. El jueves será el turno de Sunnery James & Ryan Marciano, Will K, Rels B., Juanjo Vergara, José de Mara & Crusy, Omar Montes, Daviles de Novelda. Las actuaciones más destacadas del sábado serán las de Oliver Heldens, Karol G, Danny Avila, Third Party, Camelphat, Solardo, Fátima Hajji, DJ Nano y Green Valley. Y el último día pasarán por el escenario Salvatore Ganacci, Nic Fanculli, David Squilache, Wade, Fangoria, Juanito Makande, SFDK y JP Candela.

Las entradas tienen un precio desde los 35 euros, hasta el abono de 50 euros, el abono VIP de 110 euros y el suplemento de acampada que será de unos 35 euros. Hay un abono joven para menores de 16 y 17 años que deberá ir acompañado de una autorización paternal. Más información aquí.

Hasta el sábado 3 Festival Canela Party

El peculiar Canela Party sigue creciendo sin perder su identidad alternativa y presumiendo de ser el único festival en el que son los grupos los que van a ver al público. Nació en 2007 en una cena entre amigos cumple ya su decimotercera edición.

A partir de las 20:00 horas, las malagueñas Dreyma y la estadounidense Mattiel actuarán en la fábrica de la avenida de Velázquez en una jornada inaugural del Canela de primer nivel. El jueves: en el Auditorio Playa Virginia a las 20:00 horas: Aliment, La URSS, Ángel y Cristo. Para el viernes, mismo lugar y hora que el dia anterior, llegan: El Grajo, Yawners, No Vacation. Y el fin de fiesta es el sábado en la Sala París 15. Desde las 20:00 pasarán por el escenario: Notes to Myself, Mourn, El Último Vecino, Skeggs, Preoccupations, Triángulo de Amor Bizarro, DJ Coco y Pálida. Tiene más información sobre la agenda del Canela Party Fernando Morgado

Viernes 2 Taller de helados para principiantes

Un plan gastronómico refrescante. Los heladeros José Martín y Sara Martín llevarán a los asistentes que quieran participar en el taller de La Mesa Málaga, situada en la Avenida de las Américas, al mágico mundo de los helados profesionales para aprender a hacerlos tranquilamente en casa, sin necesidad de maquinaría profesional. La actividad comienza a las 19:00 horas y dura sobre dos horas. «Os preguntaréis cómo puede ser posible, pues os esperamos para que lo comprobéis y degustéis estos exquisitos helados».

Viernes 2 El V Festival de Coros Ciudad de Málaga

Un total de 23 coros van a participar el viernes 2 de agosto, en el Festival de Coros Ciudad de Málaga que organiza el Área de Fiestas del Ayuntamiento. Este festival, que ya alcanza su quinta edición, ha sido presentado este martes por la concejala de Fiestas, Teresa Porras; la coordinadora del festival, Pepi Gil; y representantes de los coros participantes. La cita se celebrara a partir de las 21.00 horas en el Recinto Musical Eduardo Ocón y los coros participantes en esta fiesta de la música interpretarán dos temas libres cada uno. Al final del festival, todos los coros juntos cantarán la Salve rociera, han explicado en rueda de prensa, al tiempo que han recordado que el cartel de este festival lo ha diseñado Fernando Wilson.

Hasta el viernes 2 'Live, Love, Nostalgia'; de Siria a Málaga

La Sala de Exposiciones Manuel Barbadillo inaugura el 18 de julio hasta el 2 de agosto la exposición 'Live, Love, Nostalgia'. La muestra recoge una serie lienzos en los cuales por un lado podemos ver una serie de paisajes muy evocadores y poéticos. Por otro lado vemos una serie de pinturas de marcado carácter expresionista, fruto de sus vivencias. La muestra es una interesante oportunidad para conocer de primera mano las vivencias y obras de una artista en el exilio. Nidal Sawas es una pintora y poeta siria, más concreto de Alepo, que vive exiliada debido a la guerra.

Viernes 2 Fiesta del Gazpacho

En torno al llamado gazpacho de los tres golpes, Alfarnatejo celebra una fiesta temática en la que no faltan otros alicientes, como músíca en directo o un mercado de productores de la zona. Eso sí, el gran atractivo serán las degustaciones de gazpacho que se realizarán tanto al mediodía como por la noche. En los últimos años, el gazpacho de los tres golpes de Alfarnatejo irá acompañado de tortilla de patatas.

Sábado 3 Día de la Uva Moscatel

El primer sábado de agosto es la fecha más habitual para el tributo que Iznate le rinde a la uva moscatel de la Axarquía. Aunque en ocasiones se ha celebrado en el segundo sábado de agosto, este año está previsto que sea el primero de ese mes. Además de poder probar e incluso comprar esta fruta tan vinculada con esta comarca, lo más atractivo de esta fiesta es la ruta que se puede hacer por el pueblo a partir de las 20 horas. Los visitantes podrán ir a muchos de sus rincones para degustar algunos de los platos más típicos de la localidad y su entorno.

Hasta el domingo Festival Gastronómico de Zapata

En la pedanía de Zapata, en Alhaurín de la Torre, han sabido consolidar en el primer fin de semana de agosto un evento que gira en torno a la gastronomía y a los productos de sus fértiles huertas. Este núcleo prepara cada año un sabroso programa de actividades para este fin de semana, en el que se incluyen degustaciones de arroz en paella y callos y un concurso culinario entre sus vecinos.

Hasta el domingo Moros y cristianos en Benalauría

Las actividades del jueves arrancarán a las 16.00 horas de la tarde con una fiesta infantil y ya por la noche, a partir de las 22.30 horas en La Plaza, el reconocido pianista Diego Valdivia. Los momentos más relevantes de las fiestas llegarán el 4 de agosto con la representación de Moros y Cristianos que se llevará a cabo en dos actos, uno a las 12 del mediodía y otro a las 8 de la tarde. Sumergirse en la historia de esta fiesta, abierta y colorista, que representa el empeño de una comunidad reducida por conservar su patrimonio intangible y sus tradiciones

Hasta el sábado 'Lázaro de Tormes', con Pata Teatro

El ciclo 'Clásicos del Verano' vuelve este año al patio del Colegio Prácticas Nº1 (Plaza de la Constitución), en Málaga capital, para hacer disfrutar del teatro en las noches del verano. En esta octava edición la compañía Pata Teatro se encargará de representar el clásico 'Lázaro de Tormes' del 1 de julio hasta el 3 de agosto, de lunes a sábado, a partir de las 22:00 horas. Las entradas del espectáculo cuestan 14 los lunes, martes y miércoles, y 16 euros los jueves, viernes y sábados. Se pueden adquirir en la taquilla del Colegio (Plaza de la Constitución), de 21:00 a 22:00 horas (de lunes a sábado) o en la página www.entradium.com.

Viernes 2 XXVII Pregón Taurino de la Feria de Málaga

Acto que tradicionalmente organiza el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, este año correrá a cargo del escritor Andrés Amorós, catedrático de Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid y crítico taurino de ABC. Tendrá lugar el próximo viernes 2 de agosto de 2019, a las 21:00 horas, en los jardines del Colegio Oficial de Aparejadores de Málaga (Paseo del Limonar, 41). Entrada libre, hasta completar aforo.

Hasta el domingo 4 La XXXIII edición del Festival de Cante Flamenco de Alcaucín

Las fiestas arrancarán el viernes 2 de agosto a las 10.00 horas con el tradicional disparo de cohetes. Los más pequeños podrán disfrutar de este día con el pasacalles infantil y la actuación de Timbleque en la plaza de La Fuente. También participará la Banda Municipal de Alcaucín que recorrerá las calles del pueblo. A las 00.00 horas dará comienzo en la plaza del Ayuntamiento la XXXIII edición del Festival de Cante Flamenco que será presentado por Cristóbal Moya Vallejo.

El primero del cartel en subir a las tablas será el ex alcalde Pepe Calayo que está entusiasmado de poder volver a cantar en la plaza. Estará acompañado a la guitarra por José Román y Jesús Martín «El Mauro». A la percusión Eduardo Jiménez. A su actuación le seguirá la de la malagueña Virginia Gámez con la guitarra de Andrés Cansino. A continuación, el Cuadro Flamenco de Antonio Guerra. El cantaor Guillermo Cano con las guitarras de Juani Marín y las palmas de Juan Diego Sáez y Martín Jaén forman parte de este cartel que cerrará Miguel de Tena acompañado de Patrocinio Hijo.

El sábado, el Ayuntamiento de Alcaucín invita a paella y alrededor de las tres de la tarde empezarán las actividades con el tobogán acuático de 50 metros en calle Arcos y la Fiesta de la Espuma. Ésta estará amenizada por el artista local, Miguel Botana. A las seis y media de la tarde están previstas las carreras de cintas en bicicleta y piñatas infantiles. A las ocho de la tarde, la misa y procesión en honor al patrón San Sebastián acompañado de la Banda Municipal de Alcaucín. Desde las 23.30 horas actuará el grupo de baile Romero y una hora después la elección de las reinas y damas así como míster de la Feria tanto infantiles como mayores. A las 01.30 horas habrá un concierto de María Márquez, la ganadora de la edición de 2019 de 'Yo soy del Sur'. Durante toda la noche amenizará la orquesta D'Vértigo.

El domingo, a las 14.00 horas de la tarde habrá degustación de carne guisada. Una hora después volverá la Fiesta de la Espuma. Durante la noche, la verbena estará amenizada por la orquesta D'Vértigo. A la 01.30 horas actuará Maki y María Artes.

Hasta el domingo 'West Side Story', en el Cervantes

'West Side Story', uno de los musicales más importantes y representativos del teatro universal, recala en el Teatro Cervantes de Málaga hasta el próximo 4 de agosto. La historia continúa tan conmovedora y actual como el primer día, ya que se desarrolla en los años 50 en Nueva York, donde bandas juveniles rivales: los «americanos» Jets y los puertorriqueños Sharks se disputan el dominio de las calles del West Side neoyorquino, barrio poblado casi en su totalidad por inmigrantes. Su lucha por sobrevivir en un ambiente de odio, violencia y prejuicios da forma a una de las historias más emocionantes, desgarradoras, bellas y relevantes del teatro musical. Las funciones son los martes, miércoles y jueves a las 20.30 horas, los viernes y sábados a las 18 y 22 y los domingos a las 17 y las 21 horas.

Precios de las entradas: de martes a jueves, entre 54 y 18 euros. Los viernes y sábados entre 65 y 20. Los domingos entre 65 y 20 euros para la primera función mientras que para la segunda el precio oscila entre los 54 y 28 euros.

Hasta el 15 de agosto Exposición de dinosaurios

El Centro Comercial Rosaleda acoge 'Expo Dinosaurios', una exposición de dinosaurios autómatas con movimiento y sonido en la que poder disfrutar y aprender sobre estosanimales prehistóricos en compañía de los más pequeños de la familia. Se podrán encontrar hasta diez especies diferentes de dinosaurios de un gran realismo, con entrada gratuita. El horario de visita es de diez de la mañana a diez de la noche, como el centro comercial.

12, 13 y 14 de agosto 'Excalibur, el destino de un rey' en la sexta edición de 'Clásicos Solidarios en el Castillo'

La Compañía Comediantes Malagueños Teatro representa 'Excalibur, el destino de un rey' en la sexta edición de 'Clásicos Solidarios en el Castillo', una obra original escrita y dirigida Cristina Navarro. Las representaciones tendrán lugar los días 12, 13 y 14 de agosto a las 21.00 horas en la plaza de armas del Castillo de Gibralfaro.

El precio de las entradas es de diez euros y pueden adquirirse en cualquier establecimiento de El Corte Inglés o través de su página web. La recaudación íntegra de la taquilla se destinará la Fundación Héroes, Asumuvig y el Asilo de las Hermanitas de los pobres.

Hasta el 6 de septiembre Exposición de Salvador Calvo en el Centro Cultural MVA

El pintor y escultor malagueño recala en el , en calle Ollerías, 34, con la muestra, que permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre, de lunes a viernes en de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 21.00 horas; menos en julio y agosto que el horario será de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas. Los festivos permanecerá cerrado. La entrada es gratuita.

Hasta el 8 de septiembre 'Perversidad', mujeres fatales en el Museo Carmen Thyssen

'Perversidad. Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)', la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen patrocinada por Fundación Unicaja, recorre la evolución de la identidad femenina: desde la 'femme fatale' a la nueva mujer. 71 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de instituciones y colecciones francesas, suizas, alemanas y españolas en el Museo Carmen Thyssen hasta el 8 de septiembre. Más información, aquí

Hasta el 15 de septiembre 'Banksy, The art of protest', en La Térmica

La Térmica acoge hasta el 15 de septiembre la exposición 'Banksy, The art of protest', un montaje con el que el espacio cultural de la Diputación rompe sus propias normas. Para empezar, será la primera vez en sus seis años de vida que La Térmica mantendrá la actividad en verano. También es la primera vez que una exposición se expande hasta ocupar tres salas diferentes en el antiguo Centro Cívico, en un montaje que ofrece una selección con más de 40 piezas de Banksy arropadas por varias pieza audiovisuales, algunas de gran formato, y coronado con su propia tienda. Además, la llegada de Banksy también representa la primera exposición de La Térmica con entrada de pago (entre 9 y 5 euros), aunque pueden conseguirse descuentos a través de Oferplan (ver aquí).

Antonio Javier López te cuenta más sobre esta exposición

Hasta el 22 de septiembre La exposición de Lego más grande de Europa, en Málaga

La exposición de modelos construidos con piezas Lego más grande de Europa puede visitarse en la esquina de oro del Puerto de Málaga hasta el 22 de septiembre. La exposición se divide en doce zonas y entre las obras destaca una reproducción del Titanic a escala 1:25 construida con más de 500.000 piezas. Las entradas cuestan entre 6,50 y 9,50 euros en función del horario de visita. Juan Soto te cuenta más