Daniel Dae Kim es el protagonista de 'Butterfly RC

Un thriller de espías entre Corea y EEUU

De fácil asimilación, 'Butterfly' se deja llevar también por el drama familiar. Daniel Dae Kim, conocido por 'Perdidos', es su protagonista

Borja Crespo

Borja Crespo

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:01

A pesar del notable fiasco de la franquicia 'Citadel', una de las mayores catástrofes en streaming de la historia de la ficción audiovisual reciente -un ... proyecto millonario, a la postre una estéril maniobra de marketing, del cual poco se habla, precisamente, por su inexistente notoriedad-, Prime Video sigue apostando por el thriller de acción con el lanzamiento veraniego de una miniserie, 'Butterfly', que se mantiene en el top 10. La propuesta consta de seis intensos episodios, fáciles de digerir, que fusionan el culebrón con las persecuciones en coche, las peleas físicas y el gatillo fácil en un intento de acercar el espíritu de las producciones coreanas a la mirada estadounidense de un género que, actualmente, respira mejor en Oriente. De hecho, la serie funciona con mayor garantía cuando se deja llevar por la influencia asiática, especialmente en las escenas violentas. Anunciada como co-producción entre EE.UU. y Corea del Sur, transcurre principalmente en la ciudad de Seúl, donde un ex-agente norteamericano de los servicios de inteligencia, teóricamente muerto, rompe su retiro y sale de su escondite para recuperar a su hija, con la cual no tiene contacto desde hace nueve años, cuando decidió desaparecer del mapa para no poner en peligro la vida de su familia tras una terrible traición durante una operación encubierta. Casi una década después ha rehecho su vida y permanece en la sombra, por seguridad, pero su responsabilidad como padre le lleva a meterse en un enredo con consecuencias trágicas.

