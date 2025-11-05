Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carla Quílez y Javier Cámara. RC

'Yakarta': Diego San José hace terapia

La nueva serie de Movistar explora en los fantasmas de la infancia y el desencanto de los perdedores

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:22

Comenta

Si nos guiamos por su trayectoria profesional hubiésemos dicho que el universo en el que mejor se mueve el guionista Diego San José es el ... de la comedia. Curtido en programas de televisión como 'Vaya Semanita', 'Agitación + IVA' o 'El Intermedio', los primeros guiones en los que colabora son los de la película 'La máquina de bailar' y la webserie 'Qué vida más triste', ambas de corte cómico. A partir de ahí se inicia una trayectoria que le une con Borja Cobeaga, en la que el humor ocupa un lugar predominante, en proyectos como 'Pagafantas', 'No controles' o las supertaquilleras 'Ocho apellidos vascos' y su secuela, 'Ocho apellidos catalanes'. La repercusión de estas últimas -hacía años que el país entero no se reía tanto con el cine español- abrieron la puerta a otros títulos como 'Tenemos que hablar', 'El pregón', 'Fe de etarras' o 'Superlópez'. Son propuestas diversas, una de superhéroes, una de humor negro, una trama romántica… pero todas comedias al fin y al cabo. Si a todo esto añadimos al currículum colaboraciones con los Morancos o con José Mota cómo no íbamos a pensar que en el registro en el que mejor se iba a manejar Diego San José es en el de la comedia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  6. 6

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  9. 9

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  10. 10 Retenciones en Málaga por el vuelco de un camión en Chilches y otro alcance en la A-357 en la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Yakarta': Diego San José hace terapia

&#039;Yakarta&#039;: Diego San José hace terapia