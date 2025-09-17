Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carles Montiel, durante la lectura del palmarés. Reyna

'What It Feels Like for a Girl' y 'Una historia muy heavy', triunfadoras del Festival de Cádiz de series

La III edición de South International Series Festival ha contado con 12.808 asistentes a las citas programadas, más 700 profesionales de la industria nacional e internacional presentes en Cádiz y más de 230 personalidades del mundo seriéfilo

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:14

'What It Feels Like for a Girl', de Filmin y Hera Pictures, ITV Studios, y 'Una historia muy heavy', de RTVE Play y Magnetika ... Films, han sido los grandes triunfadores en el palmarés del South International Series Festival de Cádiz, que cierra hoy su tercera edición. La primera, que muestra las dificultades de ser trans en Gran Bretaña a principios de los 2000, un drama adolescente salvaje y anárquico que se inspira en las memorias de la periodista y activista trans Paris Lees, se ha hecho con premio a la mejor serie de ficción. La segunda, que revisa la historia reciente de la música y la contracultura en España a través de los grupos Barón Rojo y Obús, ha obtenido el galardón a la mejor serie de no ficción.

