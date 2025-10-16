Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Movistar Plus+

Una última llamada y la soledad del presidente en el poder

González, Aznar, Zapatero y Rajoy se reúnen en un documental de Movistar Plus+, que retrata el lado más humano de los exmandatarios

J. Moreno

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:28

Comenta

Hay un momento en el que el presidente tiene esa última palabra que puede cambiar el rumbo de un país. Es su decisión. La última ... llamada que recibe en ese teléfono de Moncloa que obliga a moverse y actuar. Es el representante del pueblo español que más poder tiene. Y ya no caben la opinión de asesores ni 'spin doctors'. «Es la hora de la decisión, que toman en soledad, y eso es una metáfora del poder», explica Álvaro de Cózar, el director de la nueva serie documental de Movistar Plus+, que reúne a los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para retratar el lado humano y desconocido de las personas que mandaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  5. 5 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  6. 6 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  7. 7 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras
  8. 8

    El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión
  9. 9

    El Hospital de la Axarquía desarrolla una práctica pionera en salud mental en Andalucía
  10. 10 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una última llamada y la soledad del presidente en el poder

Una última llamada y la soledad del presidente en el poder