Juan Diego Botto, durante el rodaje de 'El Centro'.

Juan Diego Botto

Actor
«Trump es un malo de película, pero de comedia, como muy sobreactuado»

Protagoniza 'El Centro', la serie que Movistar Plus+ estrena este jueves, donde da vida a un agente del CNI inexpresivo, agotado y muy cocinillas

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Dice Juan Diego Botto (Buenos Aires, 50 años) que ahora mismo «lo difícil es encontrar buenos» en el mundo. Él da vida a uno de ... ellos en 'El Centro', la serie que llega este jueves a Movistar Plus+. Creada por David Moreno y dirigida por David Ulloa, la ficción comienza con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un topo entre sus filas. Botto se mete en la piel de Vicente, el agente que coordina al equipo, un tipo inexpresivo y cocinillas -lo llaman Michelin- que protagoniza este relato «naturalista, realista y español».

