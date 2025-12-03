Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton y Gaten Matarazzo, en la quinta temporada de 'Stranger Things'. Netflix

'Stranger Things' decepciona en el inicio de su despedida

Los cuatro primeros episodios del final amagan con volver a la casilla de salida y cuentan con algunos de los peores guiones del conjunto. ¿Lo mejor? Su exquisitez audiovisual

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:35

Comenta

Más de tres años de diferencia son muchísimos cuando hablamos del lapso de tiempo entre el estreno de una temporada y la siguiente. Ese es ... uno de los mayores problemas a los que se enfrenta 'Stranger Things'. Y no solo porque Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max estén ya más grandes que el primo de Zumosol, sino porque el público ha olvidado buena parte de lo que aconteció en las anteriores entregas. A decir verdad, tampoco importa tanto. Lo deja claro la producción de los hermanos Duffer en el resumen previo al estreno de esta quinta y última temporada, con un batiburrillo de acontecimientos que sonarán (o no) a los espectadores en función de su fanatismo o retentiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  3. 3 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  6. 6 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  7. 7 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves
  8. 8 De «sinvergüenza» a «amargado»: un tribunal falla que insultar al jefe en un grupo de whatsapp privado no es motivo de despido
  9. 9 Cada vez menos paradas libres: el nuevo frente de los taxistas en Málaga
  10. 10

    Málaga paraliza el contrato para estudiar las opciones de la Nueva Rosaleda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Stranger Things' decepciona en el inicio de su despedida

&#039;Stranger Things&#039; decepciona en el inicio de su despedida