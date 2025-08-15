Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un fotograma de 'Todo esto te daré', la adaptación francesa de la novela de Dolores Redondo.

Las series que se estrenan esta semana

La adaptación francesa de 'Todo esto te daré' y el regreso de 'Muertos S. L.' encabezan los estrenos de estos días

I. C. R.

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:36

Pocas, muy pocas novedades son las que proponen las plataformas de 'streaming' para estos días de verano. Una adaptación francesa de la novela con la ... que Dolores Redondo ganó el Premio Planeta en 2016 encabeza una semana discreta donde las miniseries basadas en rarísimos hechos reales, como es el caso de la ficción sobre Amanda Knox, se dan la mano con comedias como 'Muertos S. L.', que no solo regresa con una tercera temporada sino que cambia también de casa, dando el salto de Movistar Plus+ a Netflix, y un thriller como 'Rehén' ambientado en lo más alto de la política británica.

