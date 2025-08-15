Las series que se estrenan esta semana

Pocas, muy pocas novedades son las que proponen las plataformas de 'streaming' para estos días de verano. Una adaptación francesa de la novela con la ... que Dolores Redondo ganó el Premio Planeta en 2016 encabeza una semana discreta donde las miniseries basadas en rarísimos hechos reales, como es el caso de la ficción sobre Amanda Knox, se dan la mano con comedias como 'Muertos S. L.', que no solo regresa con una tercera temporada sino que cambia también de casa, dando el salto de Movistar Plus+ a Netflix, y un thriller como 'Rehén' ambientado en lo más alto de la política británica.

'En el barro' (Netflix, 14 de agosto)

Ficción argentina derivada de 'El marginal', 'En el barro' sigue los pasos de cinco presas que forjan un vínculo único tras un accidente mortal. Sin embargo, la corrupción y las luchas de poder de la cárcel amenazan con separarlas.

'Quebranto' (Disney+, 15 de agosto)

Miranda, una joven argentina criada con amor por su familia adoptiva, vuelve a México a investigar su origen. Con la ayuda de Leo, el guardaespaldas que su familia contrató, descubre con dolor que no fue abandonada, sino que de bebé fue arrebatada de los brazos de su madre biológica. Para encontrar a los responsables, se infiltra en la familia Lara Castillo usando a Javier, sin saber que el primo recién llegado de Chile la está utilizando a ella para apoderarse del negocio criminal familiar. Pero la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el castigo y el perdón, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella, y el de quien está dispuesto a matar.

'Todo esto te daré' (Filmin, 19 de agosto)

Adaptación francesa de la novela homónima de Dolores Redondo, que se hizo con el Premio Planeta en 2016 y que sumerge al espectador en un oscuro entramado de secretos familiares, crímenes y despechos. Mientras Aymeric acaba de ser encontrado muerto en Provenza, su marido, Manuel, escritor de renombre, duda de la causa de esta muerte: sospecha de un asesinato. Nicolas Guicheteau dirige a un reparto encabezado por David Kammenos, Bruno Solo, Aurélien Wiik, Nicole Calfan, Annie Grégorio y Louise Monot, entre otros.

'Amanda Knox: una historia retorcida' (Disney+, 20 de agosto)

Cuatro años pasó Amanda Marie Knox en una prisión italiana tras su condena por el asesinato de Meredith Kercher en 2007, una compañera británica de intercambio con la que compartía apartamento en la ciudad de Perugia. Como ocurrió en el caso de Dolores Vázquez y el asesinato de Rocío Wanninkhof, algunos medios de comunicación cargaron las tintas contra Knox mientras la investigación seguía su curso y para cuando se celebró el juicio la estadounidense y quien por entonces era su novio habían sido difamados varias veces con todo tipo de temas morbosos. En 2015 Knox fue definitivamente absuelta por la Corte Suprema de Casación italiana. Ahora una miniserie protagonizada por Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico y Roberta Mattei muestra su lucha por demostrar su inocencia. Resulta también muy recomendable el documental al respecto disponible en Netflix.

'Los ríos del destino' (Netflix, 20 de agosto)

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan. Creada por Bráulio Mantovani, Fernando Garrido y Stephanie Degras, esta ficción brasileña está interpretada por Domithila Cattete, Marleyda Soto y Lucas Galvino.

'Muertos S. L.' (Netflix, 21 de agosto)

Ampliar Carlos Areces, como Dámaso, en la tercera temporada de 'Muertos S. L.'. Manuel Fiestas

La serie de los hermanos Caballero, los responsables de 'La que se avecina' y 'Machos alfa', se muda a Netflix y lo hace con una temporada completamente nueva, la tercera. En esos seis capítulos, los trabajadores de la funeraria Torregrosa vivirán con tensión el cambio de dirección. La empresa dejará de estar bajo el mando de Doña Nieves (Ascen López), para estar en manos de un fichaje de la competencia: Vanesa Hernández (Amaia Salamanca), la enemiga acérrima de Dámaso Carrillo (Carlos Areces). La nueva jefa intentará profesionalizar la compañía y todos harán lo posible por sobrevivir a ello. Especialmente Dámaso, que tras tenerla de becaria acabó compitiendo con ella por el poder de la funeraria, y ahora trabajará a sus órdenes.

'Rehén' (Netflix, 21 de agosto)

Suranne Jones, Julie Delpy y Corey Mylchreest protagonizan 'Rehen', la nueva serie de Netflix. Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible.