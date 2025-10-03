Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un fotograma de 'Animal' en Netflix. Netlflix

Las series que se estrenan este fin de semana

Las producciones españolas destacan en los primeros días de octubre con la llegada de 'Animal', 'Nails', 'Zoomers' y 'La suerte'

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:18

Comenta

Los catálogos de las plataformas digitales se llenan de series españolas para empezar el mes de octubre. Luis Zahera protagoniza 'Animal' en Netflix, mientras Cristina Castaño y Fernando Tejero están al frente del reparto de la comedia 'Nails' que aterriza en 'Skyshowtime'. Además, Óscar Jaenada y Ricardo Gómez son el mejor reclamo de 'La suerte' en Disney+ y a Prime Video llega 'Zoomers', producción que combina drama y humor negro en una historia sobre la Generación Z.

