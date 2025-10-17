Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma de 'El monstruo de Florencia'. Netflix

Las series que se estrenan este fin de semana

Crimen y suspense se entremezclan en las novedades que llegan estos días a las plataformas de 'streaming'

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Crimen y suspense se entremezclan en las novedades que llegan estos días a las plataformas de 'streaming', con títulos que prometen dejar al espectador pegado ... a la pantalla. SkyShowtime trae desde Polonia el drama policíaco 'The Cop. A New Chapter', la segunda temporada de 'Rabo de Peixe' aterriza en Netflix y el estreno de 'El monstruo de Florencia', sobre el asesino en serie que aterrorizó Italia, verá la luz a mediados de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  10. 10

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las series que se estrenan este fin de semana

Las series que se estrenan este fin de semana