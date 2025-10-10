Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fotograma de 'Old Money'. Netflix

Las series que se estrenan este fin de semana

Tres historias reales destacan entre las novedades que aterrizan en las plataformas digitales

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:07

Varias historias basadas en hechos reales destacan entre los estrenos que aterrizan esta semana en las plataformas digitales. Una de ellas es 'Reclutas', inspirada en ... la autobiografía de Greg Cope White, un militar homosexual en el ejercito durante la década de los 90. Otra de ellas es 'Fear', sobre una familia acosada por su vecino que se inspira en las vivencias del periodista Dirk Kurbjuweit. Y por último se estrena 'Nadie nos vio partir', centrada en la infancia de la escritora mexicana Tamara Trottner cuyo padre sometió a su madre a violencia vicaria.

