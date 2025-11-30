Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel promocional de la serie 'Mr. Scorsese'. Apple TV

'Mr. Scorsese'

Crítica de televisión ·

Él lo cuenta todo, del talento al pecado, siempre con una sonrisa cómplice

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Al rato tengo la sensación de estar en un confesionario. Estamos él y yo, cada uno a un lado de la rejilla de madera. Le ... miro de refilón, aprovechando uno de los huequitos que dibuja el separador, un agujero geométrico por el que creo que puedo husmear sin que se sienta presionado. Sin embargo, él habla sin parar. Habla rápido y con un acento divertido, muy musical. Así que le miro de frente, sin esconderme. Él lo cuenta todo, del talento al pecado, siempre con una sonrisa cómplice. Presto una atención minuciosa a sus palabras. A veces, incluso, paro el tiempo y le doy vueltas a alguna idea o impresión que me obligo a anotar en un papel. Luego él sigue desembuchando lo mejor y lo peor de la vida, sin saber muy bien qué es cada cosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  4. 4 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  7. 7 Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados
  8. 8

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  9. 9 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  10. 10

    Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Mr. Scorsese'

&#039;Mr. Scorsese&#039;