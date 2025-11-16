Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El equipo de 'El Centro'. RC

'El Centro': el espía que surgió del CNI

La serie de Movistar no quiere mostrar héroes, sino personas que, con una identidad fragmentada por su trabajo, viven entre la desconfianza y el silencio

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

La obra de John Le Carré cuenta una sola historia: cómo ser un hombre moral en un mundo inmoral. Recuerdo la frase al ver a ... Juan Diego Botto en 'El Centro' (Movistar Plus+) interpretando a Vicente Alfaro, al que sus colegas llaman 'Michelin' porque le gusta cocinar: removiendo un guiso o cortando verduras para un sofrito, el personaje encuentra un momento de descanso, un respiro en medio de esta época tan vertiginosa y loca que nos ha tocado vivir. Pero él la vive con más intensidad, ya que su trabajo consiste, precisamente, en intentar frenar esa locura, ese vértigo: Alfaro es el jefe de la unidad de contrainteligencia rusa del CNI (Centro Nacional de Inteligencia).

