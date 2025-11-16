Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rhea Seehorn, como Carol, tratando de despertar a un doctor. Anna Kooris

'Pluribus': miedo a la mente colectiva

El responsable de 'Better Call Saul' vuelve a unir fuerzas con Rhea Seehorn para contar la historia de una escritora de novelas románticas inmune a un virus que transforma a la población mundial en ciudadanos optimistas

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:12

Solo se han distribuido tres capítulos de los nueve que componen la primera de las dos temporadas que Apple TV ha encargado ya a Vince ... Gilligan, el artífice de series como 'Breaking Bad' o 'Better Call Saul', pero cada minuto que avanza en 'Pluribus' resulta estimulante y gozoso. Y eso que una de las referencias está meridianamente clara: 'La invasión de los ladrones de cuerpos' (Don Siegel, 1956).

