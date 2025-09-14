Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El actor Norman Reedus, durante la 'premiere' de la serie en Madrid.

Norman Reedus

Actor
«He pensado en alejarme de este negocio algunas veces, pero no de Daryl»

Protagoniza la tercera temporada de uno de los 'spin-off' más exitosos de 'The Walking Dead', que en esta ocasión se desarrolla en España

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:09

Son ya quince años los que Norman Reedus (Hollywood, 56 años) lleva en la piel de Daryl Dixon, el personaje que, sin prisa pero sin ... pausa, fue conquistando al público de 'The Walking Dead' hasta robar el 'show' a Rick Grimes, el principal protagonista de la serie. Tanto es así que, que este experto rastreador y cazador, con evidentes malos humos, lleva tres años al frente de su propio 'spin-off', 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. La tercera temporada acaba de echar a andar en AMC+ y sigue a Daryl Dixon y Carol Peletier (Melissa McBride) por Europa mientras intentan regresar a su hogar y reencontrarse con sus seres queridos. El viaje los conduce por tierras españolas de condiciones adversas y en constante cambio, siendo testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  4. 4 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  5. 5 Málaga premia a la sociedad civil que sostiene el desarrollo de la ciudad
  6. 6

    El Colegio de Médicos de Málaga propone prohibir el acceso a centros sanitarios a los agresores
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    Las playas de Torremolinos mantienen un agua «excelente», a pesar de la basura recogida
  9. 9

    Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, responde a la Fiscalía: «El escrito está lleno de errores»
  10. 10 De Catalá a Satué: tres claves para entender el relevo en la diócesis de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «He pensado en alejarme de este negocio algunas veces, pero no de Daryl»

«He pensado en alejarme de este negocio algunas veces, pero no de Daryl»