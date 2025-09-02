Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de 'Peacemaker'. RC

'Peacemaker' (temporada 2): expandiendo el universo de DC Comics

Regresa el superhéroe más torpe e irritante de la mano de James Gunn, con una nueva temporada que coincide en el espacio-tiempo con su mirada renovada a Superman. John Cena vuelve a atraparnos con su entrañable torpeza

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:10

Con el inquieto cineasta James Gunn en el candelero, gracias a 'Superman', la nueva visión del popular personaje de cómic, todavía en la cartelera, un ... soplo de aire fresco al género superheroico, demasiado pagado de sí mismo, llega la segunda temporada de 'Peacemaker' para asentar las bases del DCU, la expansión audiovisual de DC Comics bajo el manto de Warner. La recaudación del renovado Hombre de Acero no ha sido una locura, no ha roto récords imbatibles, pero ha sido lo suficientemente golosa como para recuperar la esperanza con las tribulaciones en imagen real de los héroes de papel. Hay paladines de la justicia en pijama para rato en el medio audiovisual, en parte gracias a los golpes de timón del responsable de 'Guardianes de la Galaxia' y 'El escuadrón suicida', cuya personalidad expansiva tiene una clara ventaja: se ha leído los tebeos de partida, el origen del fenómeno. Es «uno de los nuestros», echando mano del léxico empleado por los aficionados a la cultura popular. Recordemos que sus primeros pinitos fueron en la Troma, la productora de cine basura por antonomasia que ha rescatado a 'El Vengador Tóxico' con un esperado remake cuyo inminente estreno en salas, aunque tardío, indica que la entrañable inmundicia cinematográfica ha sido asimilada por el sistema. Entre cinéfagos anda el juego.

