'Nails', humor blanco y feminismo para elaborar un canto a la libertad

A Lina la vida se le está haciendo cuesta arriba. Con una gran carrera profesional a sus espaldas, su marido apenas le hace caso y ... su hija no la soporta. Con el estrés acumulado de intentar llegar a todo, el punto de inflexión en su vida llegará cuando esté a nada de atropellar a un niño de camino al establecimiento donde le hacen las uñas. Tras el percance les dirá a sus tres amigas que quiere cambiar de vida y ser únicamente ama de casa, invitándolas también a ellas a dar un giro vital.

Es el arranque de 'Nails', la ficción creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, que se estrena este martes en el South International Series Festival de Cádiz y que llegará a SkyShowtime el 6 de octubre. Cristina Castaño, Marimar Vega, Gracia Olayo y Teresa Cuesta dan vida a las cuatro mujeres en torno a las que orbita esta producción.

La feliz idea llegó a Araceli cuando la mujer de un amigo suyo, que vive en EE UU y es influencer, tuvo un bebé y dijo que iba a dejar las redes sociales durante dos o tres años. «Recibió unos comentarios y unas críticas... Que cómo se podía convertir ahora en una ama de casa», explica en la rueda de prensa de presentación de la ficción. A eso se sumó también un comentario que vio en un artículo acerca de que las mujeres deberían preferir la masturbación a la penetración porque es invasiva. Frente a todo eso reaccionó con una serie que, sostiene, «habla de la libertad y de la necesidad de decir: 'Por favor, dejadnos en paz, dejadnos ser'. Y todo con humor porque es el mejor hilo conductor». En este sentido, asegura que la escritura de la serie la ha hecho aún «más feminista» que antes porque se ha dado cuenta «de la cantidad de cosas que he permitido y que seguimos permitiendo porque nuestra educación fue la que fue».

Cristina Castaño, que encarna a Lina, la líder de este grupo, se conectó a la rueda de prensa por videoconferencia pues acaba de ser mamá. Asegura la actriz que Araceli ha dado luz a un personaje «muy bien escrito» del que ella misma no se aleja demasiado. «Es masculina, tiene carácter, es independiente y fuerte, que son adjetivos que me pongo a mí misma», señala quien reconoce que sí le chocó la decisión que toma al principio de la serie, aunque «ahora que soy madre sí que puedo entenderla algo más».

Por su parte, Gracia Olayo es Irene, la más mayor del grupo. «Normalmente, mis personajes de comedia son extrovertidos y con carácter, pero aquí encarno a una mujer común, casada, viviendo como quieren los demás que viva y gracias al grupo va descubriendo que tiene que ser ella misma y buscar su espacio», explica la actriz.

La mexicana Marimar Vega se mete en la piel de Marilís, una mujer casada con Thiago, un coach al que da vida Fernando Tejero, y que se ocupa de gestionar todas sus tareas. Tienen dos hijos con los que ella apenas tiene conexión -la llaman 'seño'-, ya que es la nana la que los cuida. Cuando Marilís decide dejar de trabajar para él, «parece quedar claro lo inútiles que somos los hombres», bromea Tejero. Teresa Cuesta cierra el cuarteto metiéndose en la piel de Vanessa, una mujer que mantiene a su chico, «apasionada, trabajadora y enamoradisima» a la que estos cambios le harán «conocer otras realidades y plantearse otras cosas».

Cabe preguntarles si creen que la serie puede abrir heridas. «Como actores estamos acostumbrados a dar nuestra opinión y que la gente se queje o que haya muchos ofendidos, pero aquí las cuatro mujeres son distintas y toman distintas decisiones. Una, ser ama de casa, otra, empezar a cobrar por su trabajo... Araceli suma puntos de vista muy diferentes y no ha lugar para la crítica porque es una serie para todos los públicos, con un trasfondo feminista amplio, pero con un humor blanco», apunta.

Castaño, incluso, se ha atrevido a tirar del humor físico, en una secuencia que surgió de su imaginación y que llega tras anunciar a sus jefes la decisión de dejar el trabajo. «Cristina se lanza a todo y siempre me fío de la intuición. En una comedia no me gusta poner límites mientras tega verdad», explica la creadora, que pretende que los espectadores «se rían y se lo pasen bien».