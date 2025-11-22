Series sobre la Transición

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mikel Labastida

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

'Anatomía de un instante' llega avalada por su paso por festivales, donde ha conseguido aplausos y premios. No es para menos: la puesta en ... escena es excelente y la caracterización e interpretación de los personajes impresionante. Hay muchos medios y están bien empleados. Lo de Eduard Fernández nos lo esperábamos. No hay papel que se le resista. Este no era fácil. Su composición de Carrillo es ejemplar. Ya comenté por aquí que este va a ser el año de David Lorente, por lo que hace en 'El Centro' y 'Yakarta', pero sobre todo por su reencarnación de Tejero. Luego está Manolo Solo poniéndose en la piel de un Gutiérrez Mellado complejo, por su comprometida situación en el inicio de la democracia ante sus antiguos compañeros militares. Otra actuación inolvidable. No es una exageración ni un reparto de halagos gratuitos. Si 'Furia' es la serie del año en cuanto a interpretaciones femeninas, 'Anatomía' es la de los roles masculinos.

