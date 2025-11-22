Series sobre la Transición

Comenta Compartir

'Anatomía de un instante' llega avalada por su paso por festivales, donde ha conseguido aplausos y premios. No es para menos: la puesta en ... escena es excelente y la caracterización e interpretación de los personajes impresionante. Hay muchos medios y están bien empleados. Lo de Eduard Fernández nos lo esperábamos. No hay papel que se le resista. Este no era fácil. Su composición de Carrillo es ejemplar. Ya comenté por aquí que este va a ser el año de David Lorente, por lo que hace en 'El Centro' y 'Yakarta', pero sobre todo por su reencarnación de Tejero. Luego está Manolo Solo poniéndose en la piel de un Gutiérrez Mellado complejo, por su comprometida situación en el inicio de la democracia ante sus antiguos compañeros militares. Otra actuación inolvidable. No es una exageración ni un reparto de halagos gratuitos. Si 'Furia' es la serie del año en cuanto a interpretaciones femeninas, 'Anatomía' es la de los roles masculinos.

La gran sorpresa es la de Álvaro Morte, actor eficaz en anteriores trabajos, pero que aquí se mete en la piel de Suárez con una fidelidad pasmosa. Todo lo que se puede decir de la producción de Movistar, en cuanto a la cuestión técnica, es bueno. Si acaso se hace innecesario en cada capítulo ese narrador que presenta a unas figuras que no necesitan presentación. Poco más sobre la ejecución. Otra cosa es que esta vaya a ser la serie definitiva sobre la Transición, como se había vendido. Ese es otro cantar. Alberto Rodríguez ha decidido mantenerse fiel a una novela, muy bien escrita, de 2009. Pero en 2025 la información que tenemos sobre aquel momento histórico es más amplia y con puntos de vista más diversos, menos oficiales digamos. Y tal vez se echa de menos una mirada más crítica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión