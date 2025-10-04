Las series y sus franjas

Merece la pena observar cómo funcionan las series según dónde y a qué hora se emitan. Por ejemplo las que se programan en las cadenas ... en abierto, donde la ficción no atraviesa su mejor momento. También es verdad que son canales cuyas audiencias se miden por empresas independientes, de lo que sucede en las plataformas nos tenemos que fiar por lo que ellas deciden o no contar. Con esta salvedad sobre la mesa analicemos ahora en qué franjas triunfan las producciones nacionales y en cuáles no.

Las series españolas siguen dando buenos resultados al mediodía. Sin ir más lejos, 'Sueños de libertad', en Antena 3, obtuvo el pasado jueves su mejor cuota de la temporada, un 15%, y se mantiene como la oferta líder a esa hora. En TVE continúan rindiendo bien 'Valle salvaje' y 'La promesa', incluso en septiembre lograron récord. El público de esa franja es mucho más fiel que el que se sienta frente a la pantalla a otras horas.

La otra cara de la moneda sucede por las noches, donde a la ficción le cuesta más encontrar a espectadores dispuestos a acudir a su cita semana tras semana. Prueba de ello son los datos descendientes en Telecinco de 'La agencia', la adaptación de un éxito francés que en España ha pasado bastante inadvertida. La próxima semana se estrena en La 1 'Sin gluten'. Habrá que ver si sigue la misma estela. El hecho de que esté ya disponible en Prime Video no augura nada bueno. Entonces, ¿por qué a una hora sí y a otra no? Porque la experiencia de las tardes es más difícil de sustituir que la de las noches. Las plataformas sí ofrecen una alternativa para las ofertas nocturnas, pero les cuesta encontrar una fórmula competitiva respecto a los seriales de mediodía.