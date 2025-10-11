Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tradicionalmente ha habido una máxima respecto a la ficción que se ha repetido hasta la saciedad: que la gente normal no interesa

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:13

Nada más sano que reírse. Estamos necesitados de buenas comedias. En las últimas semanas se han estrenado unas cuantas españolas que aseguran buenas carcajadas. ¿En ... qué se parecen todas ellas? En que los protagonistas son gente corriente. Tradicionalmente ha habido una máxima respecto a la ficción que se ha repetido hasta la saciedad: que la gente normal no interesa, que el público recurre a la pantalla para escapar de su realidad y que no necesita ver a personajes que viven en casas como las suyas y tienen idénticos problemas. Y por eso los protagonistas de muchas series y películas son extraordinarios, extravagantes, excepcionales.

