Eduard Fernández encarna a Santiago Carrillo y Álvaro Morte es Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante'.

Los capítulos necesarios

Crítica de televisión ·

Movistar ha guardado para final de año dos de sus series más potentes, que van a estar seguro entre lo mejor del año: un thriller político de Alberto Rodríguez y un drama estremecedor de la mano de Diego San José

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Movistar ha guardado para final de año dos de sus series más potentes, que van a estar seguro entre lo mejor del año: un thriller ... político de Alberto Rodríguez y un drama estremecedor de la mano de Diego San José. 'Anatomía de un instante' está basada en la novela de Cercas y pretende ser la ficción definitiva sobre la Transición. 'Yakarta' analiza el modo en que los traumas de la niñez repercuten en nuestras vidas. La primera se presentó en el festival de San Sebastián. La segunda, en la Seminci de Valladolid. Porque desde hace tiempo no hay certamen cinematográfico que se precie que no incluya series en su programación

