'Task' y los 'Slow Horses'
Crítica de televisión ·Si les apetece ver una serie que, en otros tiempos, hubiera sido una película inolvidable, no se la pierdan
Granada
Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:20
'Mare of Easttown', la miniserie protagonizada por Kate Winslet, me gustó mucho. Tanto que cuando HBO anunció una nueva historia de su creador, Brad ... Ingelsby, no dudé ni un instante. Y cómo me alegro. Les hablo de 'Task', un relato negro y criminal ubicado en los suburbios de Filadelfia. Me fascinan los personajes. Tom Brandis, interpretado magistralmente por Mark Ruffalo, es un agente del FBI, padre de una familia rotísima y, ojo, cura retirado. Un tipo repleto de aristas que se van descomponiendo capítulo a capítulo. Robbie Prendergast, aplauso para Tom Pelphrey, es un basurero que se desloma para sacar a sus hijos adelante, y que rebusca en los cubos de las casas de traficantes de droga para saber cuándo darles un palo. O eso parece. Porque hay más. Mucho más.
Como les digo, a mí me ganó con el primer episodio, pero es que el tercero me ha dejado noqueado. 'Task' es una de esas historias que se prestan a sospechar de todo el mundo, ya saben, dobles morales, dobles amigos, dobles enemigos. Dobles peligros. En fin, que si les apetece ver una serie que, en otros tiempos, hubiera sido una película inolvidable, no se la pierdan.
Luego, en AppleTV+, ha vuelto 'Slow Horses' con su quinta temporada. No se me ocurre una razón para no verla: es divertida, emocionante, épica, cómica, intrigante y una absoluta gozada. Lo bueno es que, aunque todas enganchen, cada temporada es un caso distinto –un libro– y se disfruta sin necesidad de recordar miles de nombres y situaciones. Ya saben: los 'Slow Horses' son un grupo de agentes apestados del MI5, lo peor de lo peor, arrinconados en un edificio escondido en mitad de Londres. Pero, por lo que sea, siempre terminan implicados en casos en los que nadie les esperaba. Genial.
