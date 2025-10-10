Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Tejero y Diego Martín. Javier de Agustín

'Sin gluten'

Crítica de televisión ·

El 'share' manda y lo que ha hecho RTVE es unir los dos primeros episodios, dejando elementos en la sala de montaje porque los capítulos superaban los 50 minutos. El resultado es difícilmente digerible

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Una hora y 28 minutos. El primer episodio de 'Sin gluten', la serie que La 1 estrenó en el 'prime time' del miércoles, duró una ... hora y 28 minutos, casi como una película. Creada por Javier Aguayo, Germán Aparicio y Araceli Álvarez de Sotomayor -esta última está de enhorabuena porque suya es también 'Nails', la ficción que acaba de llegar a SkyShowtime-, 'Sin gluten' sigue los pasos de Ricardo, un chef con una estrella Michelin, pero alcohólico, al que da vida Diego Martín y que cae en desgracia tras viralizarse un vídeo en el que insulta a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre (la gran Marta Fernández Muro) y aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando aún era un adolescente rebelde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8 Denuncia que un yate lo embistió cuando pescaba con su kayak en Marbella y se dio a la fuga
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10

    El horno artesano de Antequera que elabora hasta seis molletes diferentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Sin gluten'

&#039;Sin gluten&#039;