'La frontera' recuerda la colaboración con Francia en los años más duros de ETA

Javier Rey e Itsaso Arana nos llevan a la España de 1987 en 'La frontera', la serie de Par Producciones para TVE y Prime Video ... que emite La 1 en la noche de los sábados (22:00 horas). Dirigida por María Pulido y Yolanda Centeno, la ficción se adentra en un tiempo donde el terrorismo era una sombra que oscurecía España, que afectaba también a las relaciones con Francia y que finalmente obligó a ambos países a colaborar en la lucha.

A lo largo de cinco capítulos, la producción traslada la historia a San Sebastián, Marsella, Biarritz y París, recreando sus escenarios en localidades como San Sebastián, Getaria, Hondarribia, Irún y Renteria, además de Madrid. La serie invita a regresar a una época reciente marcada por tensiones políticas y el miedo cotidiano. Para sus protagonistas, Javier Rey e Itsaso Arana, interpretar a sus personajes ha supuesto además asumir un desafío emocional y profesional que comienza desde el momento en que reciben el guion.

Personaje de lujo

Rey recuerda aquel primer contacto con claridad. «Son de esas cosas que, de alguna manera, cuando eres actor esperas que lleguen, porque son personajes que tienen su dificultad, personalidades complejas para desgranarlo», explica. Subraya que papeles así no aparecen continuamente y que, al leer el primer guion, entendió que estaba ante una oportunidad especial. Él se mete en la piel de Mario Sanz, el capitán de la Guardia Civil que intenta evitar que un grupo disidente de ETA atentara en París, desobedeciendo incluso las órdenes de sus superiores. En el camino se encontrará a Izaskun Bergara (Itsaso Arana), una profesora de Donosti con la que inicia una relación sentimental y que finalmente se verá implicada en la aventura de Mario para impedir el atentado.

Arana vivió ese primer contacto con su personaje desde un lugar más emocional. «Es muy visceral», confiesa. Recuerda una frase atribuida a Meryl Streep: la primera lectura de un guion te provoca una sensación inmediata, un «sí o no» que no puede explicarse racionalmente. «Hay algo como: wow, me apetece. Y ese motor primero lo necesitas para el rodaje después. En mi caso fue como: es que me apetece, me apetece entrar en esta aventura».

La preparación de los personajes exigió un trabajo profundo. Rey insiste en que la investigación fue esencial. «Hemos investigado muchísimo. O investigamos mucho y contextualizamos y sabemos bien lo que hacemos o estamos perdidos», afirma. Para el intérprete, sólo comprendiendo plenamente el tiempo y el lugar que retratan podían alcanzar la autenticidad necesaria «para llegar a un grado de libertad y de honestidad y de sentirte libre, y de que todo el mundo cuente: si el personaje tiene una herida, mostrarla; y si se enamora, que se enamore, todo como tan a saco».

Arana comparte esa visión basada en la búsqueda constante de sentido. Para ella, era fundamental cuestionarse cada frase y cada estado emocional. «Mucha curiosidad y mucho hacerse preguntas y no dejar de hacerse preguntas cuando te toca la secuencia: por qué digo esto, por qué estoy en este estado», explica.

El proceso también tuvo un peso personal para Rey, que admite que la serie le permitió ordenar recuerdos y fragmentos de conversaciones escuchadas a lo largo de su vida. «Ha venido a ordenar un montón de 'flashbacks', imágenes, sensaciones, aquello que me contaron», recuerda el actor.

Toque político

Aunque había oído ciertos relatos, no conocía la historia tal y como 'La frontera' la presenta. La actriz protagonista, además, destaca el enfoque de la ficción con respecto a la diplomacia y la coordinación contra la banda terrorista entre los dos países. «Me parece súper interesante -prosigue- el acercamiento desde esta especificidad también de diplomacias, política, países y cómo muchas veces hace falta voluntad política para arreglar según qué conflictos».

Ambos intérpretes reconocen que, tras el rodaje, comprendieron mejor el miedo cotidiano que se vivía en el País Vasco durante aquellos años. Rey lo tiene claro: «Sí, completamente. Lo entiendo y lo comparto. No hace falta ni llevarlo al extremo». Subraya la capacidad humana de adaptarse incluso a circunstancias terribles: «Muchísimos seres humanos normalizaron situaciones que eran terribles y vivieron durante un montón de años de esa manera».

'La frontera', que ya está disponible en Prime Video, aborda la memoria reciente de un país donde algunos jóvenes dicen no saber quién fue Miguel Ángel Blanco. Rey asume la realidad: «Es lo que tenemos a día de hoy», recuerda el actor, que cree que la serie puede ayudar a despertar preguntas. «Con que unas pocas personas se cuestionen o digan '¿pero eso era así?' ya es para estar contentos», concluye.