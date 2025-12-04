Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Itsaso Arana y Javier Rey en los papeles de Izaskun Bergar y el capitán de la Guardia Civil Mario Sanz. RTVE

'La frontera' recuerda la colaboración con Francia en los años más duros de ETA

La ficción de TVE y Prime Video se retrotrae a la España de 1987, cuando las relaciones con el país vecino cambiaron

J. Moreno

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:31

Comenta

Javier Rey e Itsaso Arana nos llevan a la España de 1987 en 'La frontera', la serie de Par Producciones para TVE y Prime Video ... que emite La 1 en la noche de los sábados (22:00 horas). Dirigida por María Pulido y Yolanda Centeno, la ficción se adentra en un tiempo donde el terrorismo era una sombra que oscurecía España, que afectaba también a las relaciones con Francia y que finalmente obligó a ambos países a colaborar en la lucha.

