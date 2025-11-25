Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Giner y Oriol Pla se abrazan tras recibir el premio al mejor actor. Afp

España conquista dos Emmy Internacionales, entre ellos el de mejor actor para Oriol Pla

'#SeAcabó', que plasma las experiencias de las jugadoras de la selección femenina de fútbol tras ganar el Mundial de 2023, se hace con el Emmy al mejor documental deportivo

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:58

España conquistó anoche dos Emmys Internacionales, de los cuatro a los que aspiraba en las tres categorías de las dieciséis que constituyen los premios en ... las que estaban presentes. Oriol Pla se hizo con la estatuilla a mejor actor por su trabajo en 'Yo, adicto', de Disney+, y '#SeAcabó: diario de las campeonas', de Netflix, obtuvo el galardón al mejor documental. 'Valle salvaje', disponible en La 1 y Netflix, y 'Regreso a Las Sabinas', de Disney+, se fueron sin embargo de vacío en la categoría de mejor telenovela.

