Michelle Williams, James Van Der Beek, Joshua Jackson y Katie Holmes, en una imagen promocional de 'Dawson crece'. R. c.

El elenco de 'Dawson crece' se reunirá para recaudar fondos

Veinte años después del final de la serie, subirán al escenario del teatro Richard Rodgers de Nueva York para leer el guion del capítulo piloto

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:02

El elenco de 'Dawson crece', el drama adolescente que permaneció en antena entre 1998 y 2003, volverá a reunirse más de veinte años después de ... su final. Lo hará por una buena causa. Y es que en noviembre del año pasado, su protagonista, el actor James Van Der Beek, anunció que tenía cáncer de colon, así que el reparto se subirá el 22 de septiembre al teatro Richard Rodgers de Nueva York para realizar una lectura conjunta del episodio piloto con el que se abría la ficción que dio pie a seis temporadas. El motivo de la reunión es recaudar fondos que irán destinados a la organización Fuck Cancer y a apoyar a James Van Der Beek en su lucha contra la enfermedad.

