El elenco de 'Dawson crece' se reunirá para recaudar fondos

El elenco de 'Dawson crece', el drama adolescente que permaneció en antena entre 1998 y 2003, volverá a reunirse más de veinte años después de ... su final. Lo hará por una buena causa. Y es que en noviembre del año pasado, su protagonista, el actor James Van Der Beek, anunció que tenía cáncer de colon, así que el reparto se subirá el 22 de septiembre al teatro Richard Rodgers de Nueva York para realizar una lectura conjunta del episodio piloto con el que se abría la ficción que dio pie a seis temporadas. El motivo de la reunión es recaudar fondos que irán destinados a la organización Fuck Cancer y a apoyar a James Van Der Beek en su lucha contra la enfermedad.

Junto a él, saldrán a escena Katie Holmes, que encarnaba a Jodie, la amiga de la infancia del personaje; Joshua Jackson, que daba vida a Pacey, el mejor amigo del protagonista, y Michelle Williams, que se metía en la piel de Jen, una adolescente neoyorquina problemática que al inicio de la serie era enviada por sus padres a Capeside, el pueblo ficticio de Massachusetts en el que tenía lugar la acción, con la intención de que su abuela la enderezara. Su llegada al idílico lugar acababa trastocando a toda la pandilla que fue enfrentándose al proceso de madurar durante las seis entregas. Amistades, romances, traiciones e infidelidades salpimentaban una serie que tocaba todo tipo de asuntos.

Jason Moore, responsable de tres de los episodios de la ficción, conducirá el evento que también contará con la participación de los actores Kerr Smith y las actrices Busy Philipps y Meredith Monroe, que se unieron a la serie después de la primera temporada.

No se lo perderá tampoco Kevin Williamson, creador de la ficción. «Esta serie cambió mi vida. Lo que empezó como una historia personal sobre un joven y sus amigos que se abrían paso a través de los desafíos de la vida se convirtió en mucho más de lo que jamás soñé. Creó una legión de fans y un legado que perdura en todo el mundo. Me siento muy honrado de ser parte de esto y de apoyar a nuestro hermoso amigo James mientras continuamos nuestro camino a través de la vida y sus muchos desafíos», explicó en un comunicado el guionista de 'Scream'.

«Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson crece sienten lo mismo», compartía por su parte Michelle Williams, que es una de las productoras del evento. Van Der Beek compartió la noticia del reencuentro en una publicación en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía antigua de los cuatro protagonistas y una de las frases que decía su personaje, Dawson Leery: «Si realmente estábamos destinados, entonces encontraremos una forma de volver a encontrarnos».

Pese a que la serie impulsó la carrera de los cuatro, curiosamente su protagonista es el que menos éxito ha tenido en el mundo de la interpretación. Era también el más limitado -hubo hasta un meme acerca de sus dotes interpretativas con un gif de su época en 'Dawson crece'-, aunque en la década pasada sus papeles en 'Apartamento 23' (2012-2013), donde se reía de sí mismo con gran desparpajo, o la fantástica '¿Qué haría Diplo?' (2017), en la que daba vida a una estrella de la electrónica, demostraron lo mucho que James Van Der Beek había crecido en los últimos años.

Hace unas semanas, la nostalgia ya se apoderó de internet cuando salieron unas imágenes de Katie Holmes y Joshua Jackson juntos. La primera está rodando 'Happy Hours', una historia de segundas oportunidades que interpreta junto a su antiguo compañero.