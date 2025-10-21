Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Casado y Rober Bodegas, Pantomima Full, estrenan 'Entrepreneurs' el 23 de octubre en Disney+. Alberto Espada

Pantomima Full

Cómicos y creadores de 'Entrepreneurs'
«La cultura del esfuerzo es un cáncer»

El dúo artístico amplía el universo de sus sketches para internet con 'Entrepreneurs', su primera serie, que llega a Disney+ el 23 de octubre

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 00:54

A Alberto Casado (Madrid, 41 años) y Rober Bodegas (Carballo, 43 años) los conocimos cuando irrumpieron en 'Sé lo que hicisteis...', el espacio de La ... Sexta que conducían Ángel Martín y Patricia Conde. La química entre ambos ya estaba presente cuando hacían sus primeros sketches. Tras un proyecto para internet junto al presentador del que salieron escaldados, la pareja se convirtió en dúo artístico. Con Pantomima Full y vídeos de poco más de un minuto y medio llevan casi diez años retratando a gurús, mercachifles, 'influencers' y canallitas de todo pelaje. Ahora se lanzan a la ficción televisiva con 'Entrepreneurs', una serie de diez episodios acerca de un niño de papá que monta junto a un vendehumos un coworking y que se estrena el 23 de octubre en Disney+.

