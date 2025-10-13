Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alicia Rubio, actriz de 'Sin gluten'. R. C.

Alicia Rubio, actriz

«La comedia, además de hacerte reflexionar, tiene un ejercicio importante de liberación»

La intérprete es una de las protagonistas de 'Sin gluten', la última ficción de La 1 y Prime Video ambientada en una escuela de cocina

J. Moreno

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Un reputado chef al que da vida Diego Martín cae a los infiernos tras hacerse viral un vídeo en el que insulta a una de ... las comensales. Cancelado por la sociedad, se ve obligado a regresar a la escuela de cocina que le vio nacer profesionalmente, donde impartirá clases a un grupo de alumnos en riesgo de exclusión social. Así arrancó la exitosa comedia 'Sin gluten', que se estrenó el pasado miércoles en La 1 con éxito de audiencia (un 17% de cuota y más de 1,2 millones de espectadores), y que se encuentra disponible también en la plataforma Prime Video. La actriz Alicia Rubio (Madrid, 42 años) da vida al personaje de Sonia, la tutora educativa de esta particular escuela.

