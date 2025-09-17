Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chris Brancato, en el South International Series Festival de Cádiz. Reyna

Chris Brancato

'Showrunner'
«Los colombianos odian muchísimo 'Narcos', pero todos la vieron»

El guionista que creó la ficción sobre Pablo Escobar para Netflix, premio honorífico en el South International Series Festival

Iker Cortés

Iker Cortés

Cádiz

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:29

Se inició en el mundo del guion con la firma de cuatro episodios para 'Beverly Hills 90210'. Poco podía imaginar entonces Chris Brancato (Nueva Jersey, ... 63 años) que, después de llevar sus ideas a series como 'Expediente X', 'Más allá del límite', 'Ley y orden' o 'Hannibal' y dejarse caer en películas como 'Species II', iba a crear 'Narcos', una de las producciones más interesantes de Netflix, donde seguía los pasos de Pablo Escobar en la creación del imperio de la droga y su posterior caída. Brancato está estos días en Cádiz porque el South International Series Festival le ha entregado un premio honorífico, mientras prepara 'The Westies', su nueva ficción, y escribe el guion de la tercera entrega de 'Sherlock Holmes'. «Me gustaría hablar en español, pero es muy difícil», explica en un correcto español antes de saltar al inglés.

Te puede interesar

