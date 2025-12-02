Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Exposición ambientada en Stranger Things en Madrid.

El 'nido'

Crítica de televisión ·

Pelotazos como 'Stranger Things' alimentan el comportamiento aislacionista

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:13

Comenta

'Stranger Things' ha vuelto. En teoría, para despedirse definitivamente en su quinta temporada. Probablemente, sin que haya lugar a duda, ya se están cocinando ... varios productos derivados para seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. La serie es número 1 en Netflix. Lo es aunque no lo sea. La plataforma no se puede permitir que no esté liderando el top de la semana y todo el mes de diciembre. Hay quien ya se vio la primera entrega de cuatro capítulos según se estrenó el pasado miércoles: 283 minutos de entretenimiento. Casi cinco horas de esparcimiento, a la espera del lanzamiento del segundo volumen por Navidad, el mismo 25 de diciembre.

