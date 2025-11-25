El 'bullying' es una lacra que no logramos erradicar de un sistema enfermo que glorifica los «zascas», ya sean en las redes sociales o en ... la vida real. Mancillar al contrario, deshonrarle y hacerle mil perrerías, a veces en el plano físico, con actos de violencia, satisface a algunas almas perdidas que se alimentan del dolor ajeno. Tan deplorable comportamiento nutre ciertas autoestimas averiadas que esquivan su propio abismo interior. Mientras hunden al contrario, quedan por encima.

Esta conducta denunciable se manifiesta especialmente en los centros educativos, con el agravante contemporáneo de la posibilidad de grabar las vejaciones con el dispositivo móvil y compartirlas con el resto del universo para que la humillación sea mayor y el insulto y los golpes de viralicen. En realidad, al compartir tamaña basura se contagia la estulticia. Frente a esta y otras injusticias, como la desigualdad y el machismo exacerbado, se planta 'Cometierra', una de tantas series de Prime Video cuyo estreno puede pasar desapercibido ante el exceso de novedades semanales.

'Cometierra' llega desde México, aunque parte de un libro -polémico y multiventas- escrito por la argentina Dolores Reyes. La serie consta de siete capítulos protagonizados por una adolescente con problemas de salud mental que descubre por accidente, cuando es víctima de una vejación en el instituto, que tiene un poder sobrenatural que le permite tener visiones sobre personas desaparecidas. Si toca la tierra que han pisado, puede seguir su rastro, la excusa perfecta para juntarse con sus colegas y rescatar a gente secuestrada o resolver asesinatos. Un recomendable drama juvenil y thriller de misterio que señala la violencia de género y reivindica la paz social y la comunidad en tiempos de individualismo.