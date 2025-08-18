Vampiras al límite

Comenta Compartir

Se acaba de presentar en en el recién finalizado festival de cine de Locarno (Suiza) 'Silencio', la primera serie que hace Eduardo Casanova, director completamente ... inclasificable cuyas películas están siempre al límite de lo soportable, de lo narrativo y de lo fantástico. Si aún no le ubican les ayudará saber que es el director de 'Pieles' o de 'La Piedad', y también es actor. 'Silencio' es una miniserie de 3 episodios que toca el vampirismo, que explora la oscuridad y la pasión en un mundo que juzga y condena sin piedad y que está rodada parcialmente en 16 mm. Previsiblemente 'Silencio' pasará por el Festival de Sitges para llegar después a nuestras plataformas, aunque aún no se han decantado por ninguna.

Hace siglos unas hermanas vampiras sobreviven a la escasez de 'sangre humana limpia' debido a la Peste Negra, pero el verdadero veneno es el silencio que las rodea. Siglos después, una de sus descendientes se enfrenta al mismo conflicto en la pandemia del sida, y descubre que la condena social sigue siendo la misma. Y que el amor entre 'enfermos' y 'sanos' sigue provocando el mismo terror. Todo ello con reivindicaciones LGTBI+ y un soterrado humor negro con lo grotesco y lo lúdico entrelazándose para fortalecer el dramatismo con irreverencia. En el reparto Lucía Díez, María León, Ana Polvorosa, Leticia Dolera, Mariola Fuentes o Carolina Rubio que se apoyan en un maquillaje espectacular y revulsivo, con prótesis afiladas, orejas puntiagudas o dentaduras feroces. 'Silencio' hace añicos cualquier cine vampírico anterior. Y no es una serie fácil de ver. Como en sus anteriores obras les provocará escalofríos y que se revuelvan en sus butacas. Pero al fin y al cabo eso es lo que busca toda película o serie de terror, y a fe mía que esta lo logra con creces.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Leticia Dolera