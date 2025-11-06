Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma de la serie 'Mix Tape'. Movistar Plus

Unidos por la música

Crítica de televisión ·

Un 'mix tape' era una cinta de casete donde nos grabábamos nuestras canciones favoritas, y por ellas se inicia una relación inolvidable entre una adolescente y un compañero de instituto

Boquerini

Boquerini

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

He aquí una miniserie (son solo cuatro episodios) que gustará, y mucho, a los que vivieron el mundo musical de los 80 y 90, a ... los que se dejan envolver por las historias románticas y a quienes recuerden con cariño aquel primer amor adolescente. Se titula 'Mix Tape' y está en Movistar Plus. Es una historia de amor con dos líneas temporales, en los primeros años 90 y en la actualidad, en torno a dos adolescentes unidos por la música, pero que están separados por la vida. Y va saltando de una época a otra, hacia atrás y hacia adelante continuamente, de forma vertiginosa, para desvelarnos a trazos desordenados la vida de esta pareja: cuando se conocieron como compañeros de clase en Sheffield, en 1989, y ahora, cada uno con una familia formada y en una parte diferente del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  2. 2 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  6. 6 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  7. 7 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  8. 8 El Supremo condena a prisión a un trabajador que falseó un parte médico para alargar un día su baja laboral
  9. 9 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en Almería
  10. 10 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Unidos por la música

Unidos por la música