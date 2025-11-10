Terror rural

Parece una serie costumbrista rural sobre la inmigración magrebí en un pueblo de Toledo, pero enseguida descubrimos que estamos ante una serie de terror. Se ... titula 'Dime tu nombre' y está entre las más vistas de Prime Video, una coproducción entre España y EE UU con Robert Kirkman, creador de 'The Walking Dead', como uno de los responsables. Consta de seis episodios, aunque la plataforma abusa tanto de la publicidad, interrumpiendo la narración cada ocho minutos, que su visionado se alarga muchísimo.

La acción se sitúa en 1997 en Río Blanco, un pueblo toledano que acoge a un grupo de inmigrantes magrebíes para trabajar en la recogida de la fresa, y que tiene la oportunidad de instalarse permanentemente en Fuensanta, aldea vecina y deshabitada, lo que algunos habitantes ven con desagrado. Pero más que enfrentarse a los lugareños, esta comunidad musulmana deberá cuidarse de un descubrimiento ancestral, una fuerza demoníaca subterránea, que sembrará el terror en todo el pueblo. Y hasta aquí les puedo contar.

En el reparto están Michelle Jenner, que da vida a la representante de una ONG, Darío Grandinetti, como el cura local, ambos a favor de los emigrantes, y Raúl Arévalo, un tipo de extrañas intenciones. También están Elena Rivera, Ramón Barea, Ramón Langa y diversos intérpretes magrebies, con dirección de Hugo Stuven.

En este punto les adelanto que, aunque hay sustos e imágenes inquietantes, el terror es, sobre todo, psicológico. Muestra el miedo al diferente, una xenofobia aparentemente soterrada, tensiones culturales y religiosas y de cómo el mal aparece tanto en el cristianismo como en el islam. Lo mejor está en el poso que deja en el espectador, provocando profundas reflexiones.