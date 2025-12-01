Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un fotograma de la serie 'El cuco de cristal'. Netflix

Secretos familiares

Crítica de televisión ·

La noche, la oscuridad o ciertos símbolos visuales también juegan a favor de una trama compleja en esta nueva serie

Boquerini

Boquerini

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:26

Se cuenta que los cucos son parasitarios que ponen sus huevos en los nidos de otras aves para que los incuben otras madres y que, ... cuando nacen, los nuevos cucos matan al resto de polluelos del nido. Es cruel pero también es un ejemplo de supervivencia. Esta realidad se puede aplicar a 'El cuco de cristal', serie española de Netflix que se mueve por el thriller psicológico rural siguiendo dos líneas argumentales separadas por 20 años de distancia. Son seis episodios cortitos que se pueden ventilar en una tarde. Cuenta con un gran reparto con Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué, y está basada en una novela de Javier Castillo. En ella se cuenta cómo unos hechos acaecidos entre 2003 y 2005 tienen su repercusión en 2022 y 2023.

