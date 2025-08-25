Regreso al pasado

Realmente es una serie B de viajes en el tiempo, bien planteada pero poco ambiciosa y mal desarrollada

Permítanme el guiño del título para hablar de películas distópicas de viajes en el tiempo, al pasado y al futuro, y de mundos paralelos, que ... pueden resultar fascinantes, siempre que tengan guiones lo suficientemente claros. Sin irnos muy lejos, ahí tenemos la serie de TVE 'El Ministerio del Tiempo', siempre añorada, como un ejemplo de ello. O que pasen suficientes cosas para que el espectador no tenga tiempo de reflexionar, lo que puede ocurrir si un personaje se entremezcla consigo mismo en su pasado, en su presente y en su futuro. El vestuario y la ambientación (que las épocas estén lo suficientemente alejadas temporalmente), también ayudan mucho. ¿Pero que ocurre si estos viajes temporales solo tienen un día de diferencia y todo se desarrolla en un único escenario? Pues como diría Tom Hanks, 'Houston, tenemos un problema'.

Viene todo esto a cuento de la película que acaba de estrenar Prime Video, 'Ladrones del futuro': una intriga de viajes en el tiempo donde un equipo de ladrones usa una droga que les permite intercambiar conciencias con sus 'yos' del futuro para robar los secretos del mañana. Aquí no hay ni puertas secretas ni máquinas del tiempo, sino una pastilla que crea adición. Los ladrones la usan para viajar al futuro y llevar a cabo sus robos con éxito. Para evitar el menor impacto temporal, tienen una serie de reglas que deben seguir siempre, pero cuando son interrumpidos en un trabajo y dichas reglas se rompen, el equipo deberá arreglar sus errores del pasado para prevenir desastrosas consecuencias y salvar su futuro. Hasta aquí les puedo contar. Realmente es una serie B de viajes en el tiempo, bien planteada pero poco ambiciosa y mal desarrollada. Ah, y se entiende todo, si hasta parece un telefilme.

