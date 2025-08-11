Rebeldes y audaces
Crítica de televisión ·Seis vidas de película que se entrelazan con los turbulentos acontecimientos históricos de la primera mitad del siglo XX
Lunes, 11 de agosto 2025, 00:03
Nunca falla. Si usted está buscando una serie entretenida que no le trate como un imbécil, las series británicas no le defraudarán, y si es ... de época, miel sobre hojuelas. Pues he aquí la última serie de la BBC que nos acaba de llegar, 'Escandalosas' que ya está en Movistar Plus+ tras haberla ido desgranando a razón de dos episodios por semana. Son seis episodios que muestran la historia real de las seis hermanas Mitford en el turbulento periodo de la Inglaterra de entreguerras, que conmocionaron a la sociedad de la época, tocando temas como fascismo, comunismo, aristocracia y escándalo familiar.
Estamos ante un drama histórico, es decir que los personajes son reales y lo interesante es que esa familia funciona como el microcosmos perfecto para desarrollar una fábula sobre el poder. Narra la vida de las rebeldes hermanas Mitford: Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica y Deborah, hijas del segundo barón Redesdale y su esposa Sydney Bowles, con una historia de lazos familiares y traiciones, escándalo público, extremismo político, amor y desamor, seis mujeres muy adelantadas a su época, que siguieron caminos muy divergentes: Una historia de lazos familiares y traiciones, escándalo público, extremismo político, amor y desamor.
Seis vidas de película que se entrelazan con los turbulentos acontecimientos históricos de la primera mitad del siglo XX. La mirada de la historia es eminentemente femenina, no solo por estar narrada por una de las hermanas, futura escritora, sino por su visión social y temática, que combina conflictos sociales y personales a través de unas mujeres sin complejos, excéntricas, excesivas, rebeldes, audaces y absolutamente humanas. Y como siempre en las series de la BBC: una excelente puesta en escena, una gran ambientación, unos personajes complejos y hasta contradictorios pero que resultan fascinantes. Una serie que deja un gran sabor de boca.
