Cartel promocional de la serie 'Pluribus'. AppleTV

Ladrones de penas

Crítica de televisión ·

Con solo dos episodios se habla ya de la serie del año. Es de ciencia ficción, se titula 'Pluribus' y la está emitiendo Apple TV

Boquerini

Boquerini

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Con solo dos episodios se habla ya de la serie del año. Es de ciencia ficción, se titula 'Pluribus' y la está emitiendo Apple TV ... en todo el mundo a la vez. Se han visto dos episodios y este fin de semana llegará el tercero. Entiendan que con solo dos episodios de los nueve de que consta, sería muy arriesgado asegurar que es la serie del año, aunque tiene una pinta excelente. Su inicio recuerda mucho a las diferentes versiones existentes de 'La invasión de los ladrones de cuerpos'. Detrás de ella se encuentra Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', dos de las series más interesantes del panorama audiovisual.

