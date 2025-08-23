Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Alien: Planeta Tierra': en la zona de confort

Disney+ apuesta por el universo 'Alien' para una nueva serie que mezcla sus temas clásicos con magnates tecnológicos y adolescentes

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Sábado, 23 de agosto 2025, 11:31

En los primeros episodios de 'Alien: Earth', los protagonistas ven en pantalla completa 'Ice Age' o 'Peter Pan', lo que para cualquier ejecutivo de televisión ... supondría millones en derechos de autor. Pero aquí no pasa esto, porque todo es de Disney. Desde que en 2017 adquiriera 21st Century Fox (finalmente por más de 70.000 millones de dólares) ya pueden hacer lo que quieran. Igual que compraron Lucasfilm y manejan el universo 'Star Wars', con esa adquisición se hicieron con los de 'Avatar', 'Ice Age', 'El planeta de los simios', 'La jungla de cristal' o, por supuesto, 'Alien'. En este mundo de franquicias imparables, hasta resulta extraño que no tuviéramos una serie del escalofriante monstruo espacial en plataformas tras las nueve (¡nueve!) películas, la última, 'Alien: Romulus', el año pasado.

