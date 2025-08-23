'Alien: Planeta Tierra': en la zona de confort

En los primeros episodios de 'Alien: Earth', los protagonistas ven en pantalla completa 'Ice Age' o 'Peter Pan', lo que para cualquier ejecutivo de televisión ... supondría millones en derechos de autor. Pero aquí no pasa esto, porque todo es de Disney. Desde que en 2017 adquiriera 21st Century Fox (finalmente por más de 70.000 millones de dólares) ya pueden hacer lo que quieran. Igual que compraron Lucasfilm y manejan el universo 'Star Wars', con esa adquisición se hicieron con los de 'Avatar', 'Ice Age', 'El planeta de los simios', 'La jungla de cristal' o, por supuesto, 'Alien'. En este mundo de franquicias imparables, hasta resulta extraño que no tuviéramos una serie del escalofriante monstruo espacial en plataformas tras las nueve (¡nueve!) películas, la última, 'Alien: Romulus', el año pasado.

Lo de ver 'Peter Pan' no es gratuito: parte de los temas de esta nueva serie hablarán de la imaginación, de la infancia y la adolescencia. Junto a robots y cíborgs, aquí se proponen cuerpos sintéticos con mentes humanas, mentes de niños, más abiertas y creativas, se supone. Son generados por la empresa de un magnate tecnológico también con actitud infantil (Samuel Blenkin, le vimos en uno de los mejores episodios recientes de 'Black Mirror'). La primera niña transferida a un cuerpo sintético será llamada Wendy a propósito, la interpreta una prometedora Sydney Chandler, que buscará a su hermano (Alex Lawther, 'The end of the fucking world'), casualmente involucrado en las mismas misiones que ella. Igual que en la primera película, otra malvada corporación ha puesto en peligro a una tripulación completa solo para hacerse con especímenes terroríficos que puedan mejorar su I+D militar.

Desde el segundo cero esta serie quiere llevarnos de vuelta a los ochenta. La música es omnipresente y recuerda al cine de antes, los rótulos son relámpagos verdes como de ordenador pretérito, y la forma de escribir los guiones y de presentar a los personajes busca un impacto rápido. Una pátina analógica, muy agradable, se le ha puesto a la imagen como filtro permanente. Seguimos la estela de 'Stranger things' o lo que intentó J.J. Abrams en 'Super 8', una tendencia que notamos en otras series y películas como la última 'Superman': estamos abandonando el naturalismo y el imitar la vida (la forma de hablar y actuar de la gente normal) y volviendo a impostar las cosas, lo que aparentemente las hace más memorables. Si el Hollywood de la segunda mitad del siglo XX es nuestra zona de confort audiovisual, estamos volviendo sin remedio a la comodidad.

Ampliar Timothy Olyphant, muy Bowie en 'Alien: Earth' FX

Ya veremos cómo se conectan, pero han decidido ubicarla dos años antes de los acontecimientos de aquella primera película, la de Ridley Scott de 1979. Un hito de la ciencia ficción que pretendía ser más profunda y adulta que la saga de George Lucas. A juzgar por los estupendos análisis sesudos que despertó, probablemente lo consiguiera: paranoia americana, un nuevo mundo que se impone a la vieja humanidad, una tecnología prometedora y pura, «libre de conciencia, remordimiento o delirios de moralidad». Menos mal que estaba la teniente Ripley. Inspirada abiertamente en obras de Joseph Conrad, la estética inolvidable del monstruo (obra de H. R. Giger) es quizás lo que más ayudase a la expansión de la franquicia, que fue perdiendo capas de profundidad hasta llegar a la acción pura y sin vuelta de hoja de los 'Alien vs. Predator'. Fue la vuelta de Ridley Scott (tras 'Blade Runner', 'Thelma y Louise' o 'Gladiator') lo que volvió a imprimirle seriedad a la saga. Lo hizo con 'Prometheus' (2012, valientemente evitando la palabra «Alien» en el título) y las siguientes cintas (no tan valientes), y ahora, en 'Alien: Earth', es productor ejecutivo.

Se han publicado tres episodios en la plataforma de Disney, y de momento han conseguido mantener el interés con sus temas y personajes, y han demostrado que han hecho una gran inversión. La pregunta es si este universo conseguirá ser interesante en sí mismo más allá del monstruo, igual que se logró con el de 'Star Wars' para estirarlo hacia productos como 'Andor'. Porque de momento no tiene nada de único —es una serie de ciencia ficción cualquiera— salvo el bicho hiperviolento, que además se desvela demasiado pronto en lugar de mantener el suspense… pero qué suspense o revelación podemos pedir tras cuarenta y seis años de monstruo. Ojalá acabe siendo, por lo menos, una buena historia que usa el nombre de la franquicia para llegar a más gente.