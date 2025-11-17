Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tom Cruise recibe el Oscar honorífico Reuters

Tom Cruise recibe el primer Oscar de su carrera

«Siempre haré todo lo posible por apoyar este arte y dar voz a nuevos talentos, por proteger lo que hace que el cine sea poderoso, ojalá sin más lesiones», dijo el actor al recibir la estatuilla

Reuters

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:56

«¿Cómo resumir la carrera de 45 años de Tom Cruise en un discurso de cuatro minutos? 'Misión imposible'», dijo el director Alejandro Iñárritu este ... domingo, 16 de noviembre, mientras Hollywood celebraba al actor con un Óscar honorífico. Iñárritu, quien dirigió a Cruise en una película de la que todavía no se conoce el título que se estrenará en octubre de 2026, presentó a la estrella de 'Top Gun' y afirmó que su talento va más allá de las peligrosas acrobacias que lo han hecho famoso.

