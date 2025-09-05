La gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el CCIB de Barcelona
Será tres semanas después que los Premios Gaudí de la Acadèmia de Cinema Català, que se entregan el domingo 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu
C. P. S.
Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:03
La gala de los 40 Premios Goya de la Academia de Cine se celebrará el sábado 28 de febrero en el Auditori Fòrum del Centre ... de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), ha anunciado el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite.
Lo ha anunciado este viernes en la presentación de los Goya en el Palau de la Generalitat junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.
Los Goya se celebrarán en Barcelona tres semanas después que los Premis Gaudí de la Acadèmia de Cinema Català, que se entregan el domingo 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu, según recoge Europa Press.
