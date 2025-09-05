Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite. Efe

La gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el CCIB de Barcelona

Será tres semanas después que los Premios Gaudí de la Acadèmia de Cinema Català, que se entregan el domingo 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu

C. P. S.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:03

La gala de los 40 Premios Goya de la Academia de Cine se celebrará el sábado 28 de febrero en el Auditori Fòrum del Centre ... de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), ha anunciado el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite.

