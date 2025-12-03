Gemma Cuervo tiene 91 años. Se subió por primera vez a un escenario en 1956 con 'Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín', ... de Federico García Lorca, y se despidió de los teatros en 2011 con una memorable Celestina. Hay quien la conoce por 'Aquí no hay quien viva', formando pareja con la llorada Mariví Bilbao. El merecido 'Imprescindibles', disponible en RTVE Play, nos la devuelve en sus mejores papeles en teatro y cine de los años 60, 70 y 80. Bellísima, imperial, con esa voz maravillosa y toneladas de clase, trayendo la modernidad a los escenarios españoles con la compañía que formó en 1969 junto a su marido, Fernando Guillén, representando a Camus, Sartre y Cocteau. La misma compañía que tuvo que cerrar en 1975 tras secundar la huelga de actores.

Qué poco queremos a nuestros cómicos, a los que insultamos en las redes sociales y en los comentarios a sus entrevistas porque son de las pocas figuras públicas que osan mojarse. Solo en los obituarios reconocemos lo felices que nos hicieron. Quizá el homenaje más bonito que Gemma Cuervo reciba en sus últimos años esté incluido en el documental: la proyección en el Cine Doré, sede de la Filmoteca Española, de una de sus mejores películas, 'El mundo sigue', de Fernando Fernán Gómez.

Acompañada de sus tres hijos, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, la actriz y los suyos se emocionan ante este desgarrado melodrama familiar, que captura la grisura y la doble moral de la España de mediados de los 60 en las calles de Chueca, el antiguo barrio de Las Maravillas. José María Pou califica a Gemma Cuervo de actriz «inteligente», porque entendió siempre a la perfección sus personajes. También lo fue en la vida, sacando adelante a un clan que ha seguido con rigor y honestidad su digno oficio.