Eddie Murphy asiste al estreno de la película 'Being Eddie'. EFE

Eddie Murphy

Crítica de televisión

Los chavales de los 80 idolatrábamos a Eddie Murphy

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Los chavales de los 80 idolatrábamos a Eddie Murphy. Le descubrimos en 'Límite: 48 horas' donde, lejos de ser la comparsa cómica del duro Nick ... Nolte, entraba más chulo que un ocho en un bar de palurdos sureños y se adueñaba de la película. No sabíamos que Murphy era un crío que tenía 20 años en el rodaje. Poco después, 'Superdetective en Hollywood' le convertiría en la mayor estrella negra de Hollywood. Y, en 1987, cuando no sabíamos todavía qué era la comedia 'stand up', ya veíamos 'Raw', el monólogo en el que el actor se entronizaba como heredero de Richard Pryor.

