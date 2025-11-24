Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Udo Kier, durante el Festival de Cannes en 2019. Afp

Muere a los 81 años Udo Kier, icono del cine de culto y de terror europeo

Acumuló unos 275 proyectos entre cine y televisión a lo largo de casi seis décadas en las que destacó su facilidad para encarnar villanos, criaturas inquietantes o personajes excéntricos

R. C.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:26

Udo Kier, uno de los intérpretes alemanes más reconocibles del cine europeo y de Hollywood, ha fallecido a los 81 años. Según ha confirmado su ... pareja a Variety, el actor de películas como 'Mi Idaho privado', 'Carne para Frankenstein', 'Dogville' o 'Suspiria' murió el domingo 23 de noviembre en un hospital de Palm Springs (California). No se ha comunicado la causa del deceso.

