Adultos en Disney

Joey, Rachel, Phoebe y compañía vivían en Nueva York. Barney, Robin, Ted y compañía vivían en Nueva York. Y Paul, Anton e Issa también viven ... en Nueva York. En eso no hemos evolucionado demasiado. También comparten piso y no tienen muy claro cómo va a ser su futuro. Tampoco les importa demasiado, porque lo que quieren es disfrutar del presente lo máximo posible. Primero fue 'Friends', después 'Cómo conocí a vuestra madre' y ahora 'Adults' aspira a ser el relevo. Cambian las generaciones pero no el esquema de series. Disney ha estrenado nueva ficción, creada por Ben Kronengold y Rebecca Shaw, sobre un grupo de amigos en torno a la treintena con trabajos precarios y multitud de inseguridades vitales. No sé si es por mi edad (me acerco a los 50) o por la falta de tino de los guionistas, pero a esta pandilla me cuesta creérmela mucho más que a las anteriores. Contaba –por la distancia de los años– con no comprender algunas claves o no reírme con los gags, pero no con encontrarme con personajes tan desdibujados y faltos de carisma. No me pasaba eso con otras propuestas de este tipo pese a mi distancia con ellas en distintos aspectos. Estoy pensando en 'Girls', de Lena Dunham, que te podía gustar más o menos, pero tenía unas protagonistas bien armadas y con un magnetismo especial. También se desarrollaba en Nueva York, por cierto. Quizá ha llegado el momento de trasladar los títulos generacionales a otras ciudades, de mudarse de esa Gran Manzana que ha cambiado bastante en las últimas décadas. Pero sobre todo es imprescindible –para aspirar a ocupar el trono de exitazos del pasado– idear tramas que vayan más allá de los equívocos, de las reacciones exageradas y de los entuertos difíciles de resolver.

